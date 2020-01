Anzeige

Bernd Weisheit hat schon erlebt, dass ein Taschentuch bei 20 Grad Celsius minus in seiner Hosentasche gefror. Früher fuhr er nachts eingepackt wie ein Polarforscher mit seinem Auto los, wuchtete ein 130 Kilogramm schweres Teleskop aus dem Kofferraum und suchte den Sternenhimmel nach den begehrten Objekten ab.

Von unserer Mitarbeiterin Susanne Roth

Das nahm Weisheit gerne in Kauf, wenn er dafür eine tolle Entdeckung am nächtlichen Firmament machte und eine Ahnung von der Unendlichkeit des Universums bekam, wie er sagt. Den Aufbau desselben kennt der 53 Jahre alte Hobby-Astronom genau. „Es ist endlich, aber es dehnt sich in die Unendlichkeit aus.“ Das muss man erst mal sacken lassen als Laie.

Der Buchautor, Wissenschaftsjournalist und ehemalige Redakteur bei Astronomie-Magazinen lebt seine Leidenschaft des Sterneguckens. Er ist gerade dabei, auf seinem privaten Grundstück im Süden Huchenfelds eine private Sternwarte einzurichten. Es ist schon seine zweite. „Ich habe lange auf diesen Bauplatz gewartet“, sagt der dreifache Familienvater, der heute im Bereich Unternehmenskommunikation arbeitet.

Kaum nächtliche Beleuchtung, die ablenkt

Denn hier im Süden lenkt kaum nächtliche Beleuchtung durch Straßenlaternen und Werbebeleuchtung ab. Da kann er sich besser auf den Himmel konzentrieren. Die erste Sternwarte richtete er 2004 ein, vier Jahre nach dem Einzug. „Ist schon eines der teuersten Hobbys“, räumt er ein.

Das macht man nicht mal eben nebenher, zumal Bernd Weisheit dann schon die besten Geräte nutzen möchte. Sieht eigentlich aus wie ein überdimensionaler Papierkorb mit Deckel, die Sternwarte. Drinnen haben nur wenige Personen Platz. Und natürlich Weisheits Baby: ein dickes, fettes Spiegelteleskop. An ihm klebt wie ein Putzerfisch ein Leitfernrohr, das blitzschnell korrigieren kann, wenn die Bewegungen im großen Bruder, der auch fotografiert, wacklig werden.

Bernd Weisheit fotografiert alles. Im Schneckentempo. Um einen Himmelskörper aufnehmen zu können, wird gut und gern auch mal fünf Minuten belichtet. „Da kann ich dann wieder rein und zu Abend essen“, sagt er. Denn oft kommt er von der Arbeit heim und geht – bei einer Aussicht auf einen klaren Himmel und ein besonderes Objekt – gleich zu seiner Sternwarte. Das „Taschenbuch vom Sternenhimmel“, das sein Vater aus dem Wühltisch des damaligen Pforzheimer Kaufhauses Merkur zog, hat er noch.

Da war der Huchenfelder, der das Theodor-Heuss-Gymnasium besuchte und später technische Physik und Kommunikationswissenschaften studierte sowie eine Redakteursausbildung machte, 13 Jahre alt. Den kaputten Feldstecher seines Vaters, mit dem er zuerst den Himmel erkundete, hat er inzwischen repariert und zurückgegeben. Braucht er ja auch nicht mehr.

Wissensdurst als Charakterzug

Warum und wie er den Himmel und das Universum entdeckte, vermag er nicht mehr zu sagen. Weisheit weiß nur, nur, dass seine Eltern ihm die Liebe zur Natur mitgegeben haben. Andere konnten kaum lesen, er konnte schon die lateinischen Namen aller Dinosaurier auswendig – Wissensdurst scheint eine Wesenseigenschaft von Weisheit zu sein.

Mein Herz schlägt für die Beobachtung ferner Galaxien Bernd Weisheit

„Für Physik hatte ich mich entschieden, weil ich schon immer den Wunsch hatte, alles zu verstehen, was passiert“, erklärt Weisheit. Bei all den Nächten, in denen seine Augen den Himmel und die Weite des Weltalls erkundeten: einen Liebling hat er nicht. 1996 den Riesen-Kometen „Hale-Bopp“ zu beobachten und in der Region die Sonnenfinsternis 1999 zu sehen, das waren Weisheit zufolge Highlights. „Mein Herz schlägt allerdings für die Beobachtung ferner Galaxien“, sagt Bernd Weisheit.

Fotografie einer 3.000 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie

Das Entfernteste, was er mit seinem Spiegelteleskop fotografiert hat, war eine Galaxie, die 3.000 Millionen Lichtjahre entfernt ist. „Ein Lichtjahr sind zehn Billionen Kilometer.“ An solche Zahlen, die Laien mit offenem Mund zurücklassen, ist er längst gewöhnt. Und fotografiert hat Weisheit auch schon einiges. Wenn man dieses Hobby seit 40 Jahren betreibt, dann braucht man Aufgaben, Ziele, die man sich stecken kann.

Etwa: besondere Dinge wie Sonnenflecken zu fotografieren und die 110 schönsten und hellsten Himmelsobjekte. Woran erkennt man einen Astronom? „Ganz einfach, der legt sofort beim Verlassen eines Gebäudes den Kopf in den Nacken und schaut in den Himmel. Das kriegt man auch nicht mehr raus, das steckt in den Genen.“ Sagt Bernd Weisheit und lacht.