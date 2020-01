Brandanschläge auf Autos in Pforzheim und dem Enzkreis: Ist Verdächtiger schuldfähig?

Anzeige

Der 24-Jährige, der in Pforzheim und dem Enzkreis 15 Fahrzeuge angezündet haben soll, befindet sich weiterhin in einer psychiatrischen Einrichtung. Nach Angaben der Polizei in Pforzheim streitet der Mann die ihm vorgeworfenen Verbrechen nach wie vor ab.

Mann wird noch „begutachtet“

Er werde „noch begutachtet“, erklärt Staatsanwalt Bernhard Ebinger auf Anfrage dieser Redaktion. Unter anderem wird überprüft, ob der junge Mann aufgrund seines Gesundheitszustands vermindert schuldfähig ist, sollten ihm die Taten nachgewiesen werden.

Verdächtiger streitet Taten ab

Der 24-Jährige war Anfang Dezember nahe seiner Wohnung in Neuenbürg im Enzkreis festgenommen worden. Er schwieg zunächst zu den Tatvorwürfen und stritt dann ab, zwischen 26. November und 3. Dezember 15 Fahrzeuge abgefackelt zu haben.

Ein Untersuchungsstrafbefehl wurde später in einen Unterbringungsbefehl umgewandelt – aufgrund des psychischen Zustands des jungen Mannes.

Ermittlungen laufen weiter

Nach Aussage der Staatsanwaltschaft wird es noch einige Zeit dauern, bis es weitere Ergebnisse in dem laufenden Verfahren gibt. Nach wie vor halten die Ermittler den Mann für dringend tatverdächtig.

Bei den Brandanschlägen im Pforzheimer Stadtteil Maihälden, in Neuenbürg, Remchingen-Singen und Kämpfelbach-Ersingen wurden 15 Autos zerstört und weitere Fahrzeuge sowie Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Ermittler auf mehrere Hunderttausend Euro.