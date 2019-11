Bündnis Pforzheim Nazifrei will weiter Zeichen setzen

Anzeige

Sie sind gekommen, um zu bleiben. Das Bündnis Pforzheim Nazifrei, eine Gemeinschaft aus Vertretern von Politik, Kirchen, Organisationen und Privatleuten, will sich übergreifend gegen Antisemitismus und für Demokratie einsetzen.

So viele Gesprächspartner sind selten auf einmal im Konferenzraum des Pforzheimer Kurier. 15 Personen haben sich versammelt. „Und es fehlen einige“, sagt Gerhard Baral, Initiator des Bündnis Pforzheim Nazifrei. Die Gemeinschaft will zeigen, dass sie keine Eintagsfliege ist. Dass es nicht mit einer Aktion getan ist.

Breites Bündnis aus unterschiedlichen Bereichen

„Es ist uns ein wichtiges Bedürfnis, Gesicht zu zeigen, sich für die Demokratie zu bekennen“, sagt Baral. Und die, die sich anschließen sind nicht nur zahlreich, sondern auch bunt gemischt – aus den verschiedensten Bereichen. Neben Politikern aller Gemeinderatsfraktionen mit Ausnahme der AfD sind auch Vertreter von Kirchen, Initiative Stolpersteine, Forum Asyl, Kulturträgern, anderer Organisationen und Privatleute anwesend. Es ist ein Zeichen, dass das Bündnis breit aufgestellt ist sich partei- und organisationsübergreifend gegen Antisemitismus und für Demokratie einsetzen will.

Der Regenbogen ist bunt, da hat sich der Herr schon was dabei gedacht. Wäre er braun, sähe das doch scheiße aus

SPD-Gemeinderat Uwe Hück

„Es ist wichtig, Gesicht zu zeigen. Nicht nur am 23. Februar, sondern immer“, sagt etwa Christof Weisenbacher (WiP). Hans-Ulrich Rülke (FDP) betont: „Antisemitismus wird konkret. Deshalb müssen wir zusammenstehen, auch damit sich die Geschichte nicht wiederholt.“ Noch deutlicher wird Stadtrat Uwe Hück (SPD): „Der Regenbogen ist bunt, da hat sich der Herr schon etwas dabei gedacht. Wäre er braun, sähe das doch scheiße aus.“

Rechte Demonstration im Mai

Baral nennt es eine „gesellschaftliche Aufgabe“, das Bündnis weiterzubetreiben. Und er freut sich, dass es „in keiner anderen Stadt in Baden-Württemberg ein solch breites Bündnis“ gebe. Der Ursprung liegt im Mai dieses Jahres. Die rechtsextreme Kleinstpartei „Die Rechte“ plant eine Demonstration durch Pforzheim. Das Bündnis Pforzheim Nazifrei formiert sich dagegen, bekommt binnen einer Woche über 700 Unterschriften. An Gegendemonstrationen gegen den rechten Aufmarsch am 11. Mai nehmen über 2 000 Demonstranten teil.

Friedenspreis der Stadt geplant

Konkrete Maßnahmen des Bündnisses sind bereits in Planung. Neben einer Veranstaltung am 23. Februar 2020 – zur Erinnerung an die Pforzheimer Zerstörung vor 75 Jahren, plant das Bündnis die Vergabe eines Friedenspreises der Stadt Pforzheim. Entsprechende Gespräche mit der Stadtverwaltung laufen bereits. Dieser soll erstmals im Februar und anschließend im fünfjährigen Turnus vergeben werden. Auch ein Friedenskongress soll initiiert werden. „Die Idee ist, dass wir nicht nur über Frieden reden, sondern ihn auch aktiv mitgestalten“, sagt die Pforzheimer Dekanin Christiane Quincke.

Eigene Homepage online

Daneben sind weitere Veranstaltungen geplant, die erste am 19. November. Dann spricht der aus Israel stammende Rapper Ben Salomo am Hilda-Gymnasiums über das Thema moderner Antisemitismus. Neuigkeiten, Termine und weitere Informationen gibt es auch über eine eigene Homepage, die seit Freitag online ist.

Appell von Katja Mast

Unterstützung bekommt das Bündnis auch von der SPD-Bundestagsabgeordneten Katja Mast, die aktuell in Berlin ist. „Schließen sie sich an. Zeigen sie Gesicht. Erheben sie ihre Stimme“, so Masts Appell in einer Pressemitteilung.