Bürgermeister-Nationalelf verschiebt Fußballspiele auf 2021

Da es in diesem Jahr keine Fußball-Europameisterschaft gibt, bleibt auch die Deutsche Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister (DFNB) zu Hause. Ihre Pläne hat die Schultes-Elf nahe an den neuen Termin der EM 2021 verschoben.

Abgesagt hatte die DFNB auch schon den Saisonauftakt im März. Geplant war die Mitgliederversammlung in Einhausen bei Worms und ein Spiel gegen ein Team der DFB-Geschäftsstelle. Auch das Trainingslager in einer Sportschule in Karlsruhe fiel wegen Corona ins Wasser. Hier sollten neun neue junge Bürgermeisterkollegen getestet werden, sagt Carsten Lachenauer.

Lachenauer ist Bürgermeister von Unterreichenbach und seit 2008, also von Anfang an, Mitglied in der deutschen Bürgermeister-Elf. Früher spielte der 53-Jährige auf der Position des Linksverteidigers, doch wegen Problemen mit dem Knie hat er im vergangenen Oktober sein Abschiedsspiel bestritten. Heute ist Lachenauer Vorstandsmitglied, Schriftführer und für das Internet zuständig.

27 Mitglieder im Bürgermsiter-Team

Auf 27 Mitglieder aus ganz Deutschland ist das Bürgermeister-Team angewachsen, allerdings seien vier aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv. Der personelle Umbruch ist also unvermeidlich, denn der Altersschnitt liegt bei knapp über 50.

Einer der drei Mannschaftskapitäne ist Kelterns Bürgermeister Steffen Bochinger (44), der als Spielerrat auch als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand fungiert.

Mit der Fußball-Elf um die halbe Welt

Von Brasilien bis China: Mit der Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister ist Carsten Lachenauer schon um die halbe Welt gereist. Bei der WM 2018 in Russland waren er und Bochinger gemeinsam mit 15 weiteren Amtskollegen dabei. Aber nicht nur, um Spiele zu schauen, sondern auch, um gegen Bürgermeister-Teams anderer Länder anzutreten und um ein soziales Projekt zu unterstützen.

Mit Benefizaktionen wollen die Bürgermeister klare Kante zu gesellschaftlichen Themen zeigen – in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund und der Bundeszentrale für politische Bildung.

Alpen-Cup wird wohl auf 2022 verschoben

Über Video-Konferenzen stehen die Vorstandsmitglieder der DFNB in Kontakt. Lachenauer hofft, dass die Mitgliederversammlung im Oktober in Einhausen stattfinden kann. Das ebenfalls für Oktober in Keltern geplante Länderspiel gegen Österreich falle aber aus. Und der Alpen-Cup der Bürgermeister-Teams, der 2021 in Rheinstetten stattfinden sollte, werde wegen der EM wohl auf 2022 verschoben.

Mitte Mai des nächsten Jahres will die DFNB ihre Spiele und Treffen absolvieren. Gastgeber ist die Slowakei. Zur Vorbereitung soll es ein Trainingslager geben, um neue Spieler einzubinden wie Constantin Braun (32), Bürgermeister von Bietigheim bei Rastatt. „Wir müssen gucken, wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt“, sagt Lachenauer.

Bei der ersten Teilnahme gleich gewonnen

Gegründet wurde die Deutsche Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister vor der EM 2008. Damals waren die Österreicher auf die Idee gekommen, die Flautezeit zwischen Winter- und Sommersaison mit einer Bürgermeister-Meisterschaft zu verkürzen. Sieben Ländern haben sich spontan angeschlossen.

Als Lachenauer davon hörte, hat er sich als Mitglied im Team beworben. Immerhin hatte der gebürtige Wieslocher beim 1. FC Unterreichenbach viel Erfahrung gesammelt.

Der erste Test der DFNB war die EM 2008, als sie in Österreich erfolgreich gegen andere Nationalteams antraten und dann prompt den Titel holten.