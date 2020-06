Burgruine Liebeneck im Würmtal wird bis 2022 umfangreich saniert

Anzeige

Sie ist ein beliebtes Ziel für Wanderer, Spaziergänger und Radler: Die Burgruine Liebeneck. Das Kulturdenkmal im Wald hoch über dem Würmtal ist stellenweise aber stark beschädigt und wird deshalb erstmals seit über 40 Jahren umfangreich saniert.

Seit September 2019 laufen die Sanierungsarbeiten an der Ruine der ehemaligen Spornburg im Bannwald bei Würm. Der Bergfried wurde bereits vor zwei Jahren instand gesetzt. „Damals war Gefahr im Verzug“, sagt Frank Herb, Projektleiter für die Sanierung der Burgruine beim Pforzheimer Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Bäume seien damals aus dem Burgfried gewachsen und Mauerwerk abgebröckelt. „Der obere Teil war grottenschlecht. Die Ruine lag im Dornröschenschlaf“, so Herb.

Wanderfalken nisten im Bergfried

Weil Wanderfalken im Bergfried nisten, wurde eine ornithologische Baubegleitung hinzugezogen. Mit Rücksicht auf die jungen Vögel werden ab Mitte Juni nur „nichtlärmende“ Arbeiten vorgenommen. So soll etwa der untere Teil der Bergmauer verspritzt werden. Ab Mitte August, wenn die Wanderfalken für fast ein halbes Jahr weg sind, könne dann wieder voll gearbeitet werden. Unter anderem sollen dann die Natursteinmauern wieder hergerichtet werden.

Für die Instandsetzungsarbeiten ist das Land Baden-Württemberg verantwortlich. Es trägt auch die Kosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Neben dem Amt für Denkmalschutz wurde auch das Amt für Umweltschutz hinzugezogen. Die Arbeiten richten sich nach der Brut- und Nistzeit von Vögeln und Echsen. Anfang 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die lange Dauer hänge damit zusammen, dass die Arbeiten nicht am Stück ausgeführt werden können – aus Rücksicht auf den Arten- und Naturschutz, erklärt Projektleiter Herb.

Die Instandsetzung erfolgt von innen nach außen. Begonnen wurde mit der inneren Kernburg, der äußere Ring bildet den Abschluss. Unter anderem wurde Bewuchs an den Wandflächen und Mauerkronen entfernt, Steinreihen aufgemauert, lose Steine entfernt und manche Stellen mit neuen Steinen ergänzt. Untersucht wurden Schäden, vor allem an Stellen, die momentan nicht zugänglich sind. Im westlichen Teil der Burganlage wurde eine Drainage eingebaut und Abflussöffnungen im unteren Mauerbereich hergestellt.

Künftig regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen geplant

Stellen wie der Sturzbereich am Eingangstor der Kernburg wurden statisch gesichert. Von der ursprünglichen Anlage stehen noch der 30 Meter hohe Bergfried und einige Mauern, die den Burghof umschließen. In Zukunft sollen regelmäßig Bauunterhaltungsmaßnahmen an der Burgruine „auf kleinerer Flamme“ vorgenommen werden, damit die Schäden nicht so stark werden, erklärt Herb.

Letzte Sanierung liegt über 40 Jahre zurück

Zuletzt wurde von 1968 bis 1977 der Bergfried renoviert. Ein Hinweisschild informiert darüber, dass der Bergfried und die nordöstliche Zwingmauer aus dem zwölften Jahrhundert stammen. Der weitere Ausbau fand später in mehreren Bauabschnitten statt. 1263 wurde die Burg Liebeneck erstmals urkundlich erwähnt – anlässlich der Übertragung der Liebeneck und des Dorfes Würm durch die Herren von Weißenstein auf Kräheneck an den Markgraf Rudolf von Baden.

Im Orleans‘schen Krieg (1688-1697) war die Burg Zufluchtsort des Pforzheimer Stadtarchivs. 1692 brannte sie aus. Danach wurde sie wiederaufgebaut. 1828 ging die Burg vom Besitz des Freiherrs Karl von Leutrum zu Ertingen an den badischen Staat über. Laut Infoschild wurde die Burg anschließend planmäßig zerstört, „damit Gesindel hier keinen Unterschlupf findet“. Seither ist sie eine Ruine.