CDU Pforzheim nominiert Landtagskandidat: Der bekannteste Bewerber gilt als Außenseiter

Anzeige

Der parteiinterne Wahlkampf bei der CDU im Wahlkreis 42 geht in die heiße Phase. Kommende Woche dürfen die CDU-Mitglieder aus Pforzheim, Birkenfeld, Engelsbrand, Ispringen und Kieselbronn darüber abstimmen, wer bei der Landtagswahl im März 2021 ins Rennen gehen soll. Aktionskünstler Andreas Sarow, der öffentlich bekannteste Bewerber, gilt dabei als Außenseiter.

Am kommenden Freitag, 19. Juni, ist in der Büchenbronner Bergdorfhalle die Stunde der Wahrheit gekommen für die beiden Stadträte Andreas Sarow (CDU-Fraktion) und Philipp Dörflinger (Junge Liste), die sich in den vergangenen Wochen bereits einen fulminanten Wahlkampf um die Nachfolge von Stefan Mappus als Pforzheimer CDU-Landtagsabgeordneter geliefert haben.

Ein Wahlkampf von dem allerdings die Öffentlichkeit – im Gegensatz zum Machtkampf bei der SPD – wenig mitbekommen hat, schließlich gilt es zunächst die wahlberechtigten CDU-Mitglieder von den eigenen Stärken und den Schwächen des Gegenspielers zu überzeugen.

Angriffe zumeist über Bande

Öffentliche Angriffe gab es allenfalls über Bande und zumeist von Sarow – dem Insider allenfalls Außenseiter-Chancen einräumen. Der 45-jährige Immobilienunternehmer und Aktionskünstler („Schwarze Villa“, „Factory“) dürfte außerhalb der Partei zwar einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad haben als Online-Start-Upper Dörflinger (23) – bei der Gemeinderatswahl 2019 erzielte Sarow das deutlich bessere Ergebnis. Doch im parteiinternen Macht- und Einflussgefüge ist Dörflinger der Promi und Favorit.

Der Sohn des Stadtverbandsvorsitzenden Thomas Dörflinger gilt trotz seiner Jugend als „Parteifunktionär der alten Schule“ und erfreut sich etwa bester Verbindungen zu Oberbürgermeister Peter Boch, dessen erfolgreichen Wahlkampf Dörflinger mitgestaltet hat. Dass Boch ihn nun als Landtagskandidat vorschlug, sehen parteiinterne Gegner als Geste der Dankbarkeit.

Dörflinger gilt in CDU Pforzheim als Favorit

Auch ohne die Fürsprache Bochs gilt Dörflinger in Parteikreisen als Favorit. Sarow, der erst als designierter Kandidat zur Gemeinderatswahl 2019 in die CDU eingetreten war, fehlt dort jegliche Hausmacht. Zudem, so heißt es aus der Partei, sorgte der Künstler mit unkonventionellen Aussagen, zuletzt zu Grafitti, immer wieder für Irritationen.

Von Dörflinger ist derlei nicht zu befürchten. In einem aktuellen Schreiben an die Mitglieder bleibt er eher bei allgemeine Aussagen. „Wir müssen die Sorgen und Ängste der Bürger ernst nehmen. Nie war es wichtiger mit Maß und Mitte Politik und Gesellschaft zu gestalten“, heißt es darin etwa. Sarow gibt sich ob seiner Herausfordererrolle deutlich angriffslustiger, kritisierte Dörflinger sogar direkt, als der Junge-Liste-Stadtrat, sich im Frühjahr um eine klare Aussage zu einem möglichen Wechsel zur CDU-Fraktion drückte.

Auch eine Woche vor der Nominierung gibt sich Sarow angriffslustig: „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Wähler keine fremdgesteuerte Marionette wollen, die nur alt bekannte Parolen runterleiern kann“, so der Künstler und will das auf Nachfrag als allgemeine Aussage über sein Politikverständnis verstanden wissen.

Ob Dörflinger, Sarow oder doch noch ein Überraschungskandidat, die Aufgabe für die CDU im Landtagswahlkampf ist groß. Bei der Landtagswahl 2016 gewann AfD-Kandidat Bernd Grimmer das Pforzheimer Direktmandat. Neben Grimmer, der wieder antreten will, setzen auch die Grünen auf Sieg.