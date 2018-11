CfR feiert in Villingen

Anzeige

Von Harald Funke

„Die Jungs sitzen in der Kabine und feiern, was das Zeug hält“, berichtete CfR-Coach Gökhan Gökce nach dem verdienten 2:1(1:1)-Erfolg seiner Mannschaft beim FC 08 Villingen.

Am 15. Spieltag der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg vermochten die Goldstädter nach den vergeblichen Anläufen gegen Bahlingen, die Stuttgarter Kickers oder Freiberg ein Schlüsselspiel für sich zu entscheiden. „Da haben wir lange drauf hingearbeitet“, sagte CfR-Leistungsträger Johnathan Zinram, „wir haben uns endlich belohnt.“

CfR kommt zunächst schwer ins Spiel

Die Pforzheimer kamen zunächst nur schwer ins Spiel. Als es nach einem wuchtigen Kopfball von Mauro Chiurazzi im Kasten des CfR-Keepers Manuel Salz zum 1:0 für Villingen klingelte (7.), dachten viele, alles würde für das Spitzenteam sprechen. „Wie wenn wir diesen Schlag auf den Hinterkopf gebraucht hätten“, kommentierte CfR-Kapitän Dominik Salz das unmittelbar danach einsetzende Aufbäumen der Goldstädter, denen nach passgenauer Flanke von Laurin Masurica durch einen Kopfball von Akiyoshi Saito der direkte Gegenschlag zum 1:1 gelang (12.).

Pforzheimer vergeben mehrere Großchancen

„Manche bauen nach einem 0:1 ab, aber wir haben uns wieder aufgebaut“, lobte Joao Tardelli die starke Reaktion seiner Mitspieler nach dem frühen Rückstand. „Nach dem Tor haben wir uns ein klares Übergewicht erarbeitet“, analysierte Gökce, „und hätten eigentlich mit 2:1 in die Kabine gehen müssen. Die Gelegenheiten waren da“. Doch sowohl Salz, der den Ball nicht am herausstürzenden Villingen-Schlussmann Cavalcanti Mendes vorbeibrachte (31.), Zinram, dessen Schuss über den Kasten strich (34.), als auch Saito, der zu lange zögerte und lieber kurz auf den schlechter stehenden Salz passte (45.), vergaben Großchancen.

CfR-Trainer Gökce bis auf die Chancenverwertung zufrieden

„Mendes hat herausragend gehalten“, so Salz. Er machte es der CfR-Offensive auch im zweiten Durchgang immer wieder schwer. Allein Stanley Ratifo, der ansonsten ein klasse Spiel machte und gut mit Salz kombinierte, scheiterte zum Entsetzen der vielen mitgereisten Pforzheimer Fans gleich zweimal in aussichtsreicher Position (57., 62.). Auch Salz vergab eine Hundertprozentige und fand in Mendes seinen Meister (87.). Vor seinen Glanztaten hatte der Villingen-Keeper gegen Salz allerdings doch einmal das Nachsehen gehabt: Nach „einem 50-Meter-Pass“ von Saito nämlich „durch unsere gesamte Mannschaft“, so Villingen-Trainer Jago Maric, vollstreckte Salz souverän zum 2:1-Siegtreffer (49.).

„Bis auf die Chancenverwertung haben wir hinten wie vorne alles überragend gelöst“, war Gökce mit dem Auftritt gegen Villingen rundum zufrieden.