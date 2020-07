City-Ost-Gegner in Pforzheim kassieren Schlappe vor Gericht: Bürgerbegehren bleibt unzulässig

Anzeige

Schwere Schlappe für Hans-Ulrich Rülke. Das von dem FDP-Fraktionschef und Pforzheimer Stadtrat als Vertrauensmann gesteuerte Bürgerbegehren gegen das Projekt City-Ost ist und bleibt einer Gerichtsentscheidung zufolge ungültig.

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat am Montag die Rechtsauffassung der Stadt Pforzheim in Sachen Bürgerbegehren Innenstadtentwicklung Ost bestätigt: Das Bürgerbegehren des sogenannten Aktionsbündnisses „Pro Bäder, Schulen, Kitas – statt Innenstadt Ost“ habe nicht die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt und sei daher unzulässig, so heißt es in einer Erklärung des Gerichts.

Das Gericht wies die Klage des Aktionsbündnisses auf der Grundlage der mündlichen Verhandlung vom vergangenen Freitag ab und gab damit der Entscheidung der Stadt Pforzheim, die der Gemeinderat mit Beschluss vom 7. Mai 2019 getroffen hatte, recht.

OB Boch freut sich über Sieg der Stadt Pforzheim

„Es freut mich, dass unsere Rechtsauffassung bestätigt wurde“, kommentiert Oberbürgermeister Peter Boch.

„Die Stadt Pforzheim trifft ihre Entscheidungen nach klaren und nachvollziehbaren Kriterien und nach bestem Wissen und Gewissen.“ Insofern werde das Urteil auch das Vertrauen in das Handeln der Verwaltung stärken.

Rülke will Entscheidung prüfen

Nicht zuletzt sei dies aber auch ein guter Tag für die Innenstadtentwicklung-Ost. In dem Projekt liege eine „riesige Chance“, das Image der Innenstadt sowohl bei den Pforzheimerinnen und Pforzheimern, als auch bei Menschen von außerhalb positiv zu prägen. Einem fest umrissenen Kreis von Gegnern stünden viele Menschen gegenüber, die mit Neugier oder sogar großen Hoffnungen auf das Projekt schauen.

Hans-Ulrich Rülke kämpft seit Jahren gegen das „Prestigeprojekt“ und die aus seiner Sicht zu hohen Kosten für die Stadt. Der Chef der Pforzheimer FDP/FW/UV/LED-Fraktion wollte die Entscheidung am Montag zunächst nicht kommentieren. „Dazu muss mir die Entscheidung erstmal vorliegen. Bislang weiß ich nur, dass die Klage abgewiesen wurde“, so der FDP-Politiker und Vertrauensmann des Bürgerbegehrens auf Anfrage.