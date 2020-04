Corona in der Bio-Musterregion: In Pforzheim gibt’s das Bio-Menü aus dem Henkelmann

Anzeige

In der Bio-Szene bringt Corona eine Doppelbewegung mit sich. Einerseits stärkt das Virus Unternehmen, weil mehr regional und saisonal gekauft wird. Andererseits werden nicht zuletzt durch den Wegfall von Gastronomie auch hier Lieferketten empfindlich gestört, wie sich in der Bio-Musterregion Enzkreis deutlich zeigt.

Der Henkelmann ist zurück. Und das findet die Kundschaft der Bioküche im Goldenen Anker in Dillweißenstein eine „ganz schöne Idee“. Seit Montag können Leute dort sowie im Café Prosa und in der Cantina in der Simmlerstraße vorbeikommen und gegen Pfand drei gestapelte Metalltöpfchen mit einem Haltebügel in Empfang nehmen.

Sie kaufen damit eine von zwei Tagesessen, mit denen Anker-Leiterin Katja Straub trotz Corona-Gefahr den Lernbetrieb aufrechterhält. Rund zweieinhalb Wochen ohne Geschäft hat sie hinter sich. In dieser Zeit entstand auch die Idee, nicht nur krisen-, sondern auch nachhaltigkeitsgerecht zu agieren. Es funktioniert ganz im Sinne der Bio-Musterregion: Weitere 50 Henkelmänner sind bestellt.

Für Bioproduzenten wie Judith Bickenbach in Feldrennach ist es eine gute Nachricht, wenn in der Biogastronomie was geht. Sie produziert zwar für den Marktverkauf im Raum Karlsbad sowie Neuenbürg. Daneben „ist aber mehr als ein Drittel“ der Feldfläche für die Gastronomie reserviert, erzählt ihre Frau Julia Bickenbach.

Das ist für den kleinen Betrieb mit 1,5 Hektar Freiland und fünf Arbeitskräften eine relevante Größe mit Vorlauf. Schließlich stellt sich ein derart spezialisierter Gartenbaubetrieb bereits beim Bestellen der Setzlinge auf die Nachfrage in den Betrieben ein. „Es wird zuvor darüber gesprochen, was demnächst auf die Teller kommen soll“, sagt Julia Bickenbach.

Neue Erfahrungen machen die Biogärtnerinnen an ihren Marktständen. „Ingwer und Zitrone sind gefragt wie selten.“ Gärtner Volker Isensee aus Pforzheim könnte hier noch Kurkuma anfügen – alles Pflanzen, denen eine entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben wird. „Corona merken wir ganz stark“, sagt der Mann, der seinem vor drei Jahren gekauften Betrieb Campo Eden in der Nordstadt erst vergangenen Mai einen Direktverkauf angefügt hat.

Isensee schätzt, dass ihm die Corona-Gefahr einen Kundenzuwachs von rund 60 Prozent gebracht hat. „Diese Nachfrage dauerhaft“ schaut er mit Optimismus in die Zukunft. Das unerwartet schnelle Wachstum übertrifft die fünf Jahre Anlaufzeit für das Geschäft bei weitem, die er und seine Frau für das veranschlagten haben.

Bioware aus Italien und Spanien hat es schwer

„Es geht um regional und saisonal“ bei der großen Nachfrage von Endkunden. Das beobachten Isensee und Bickenbach gleichermaßen. Bioware aus Italien und Spanien dagegen habe es schwer. „Die sind quasi über Nacht komplett weggebrochen“, sagt Isensee. Nachvollziehen könne er das nicht, angesichts des zugesicherten freien Warenverkehrs trotz Corona. Aber „in Italien faulen die Salate weg“, aus Neapel und Sizilien dürfe nichts raus.

Haltbare Biomilch gibt es nur limitiert

Tomaten, Paprika, Zucchini und manches mehr, das auf hiesigen Biohöfen noch keine Saison hat, ist also zumindest teilweise Mangelware im Biosystem. Schwierig bleiben weiterhin auch Trockenhefe, Dinkelmehl und haltbare Milch. Isensee erzählt, dass er gerade mal sechs Steigen à zehn Beutel auf einmal ordern kann für sein Geschäft.

Harte Zeiten für die Freund der Schwaben-Nudel

Auch Katja Straub kann ein Lied über das neue Nachfrageverhalten singen. „Wir mussten in den Einzelhandel einkaufen gehen, um Biomilch zu bekommen.“ Auch hausgemachte Spätzle habens derzeit schwer im Anker – allerdings nicht, weil sie nicht begehrt wären bei den Freuden der neuen Henkelmann-Töpfchen. Es fehlt Biomehl für die schwäbischste aller Nudeln.

Bio-Musterregion

Der Enzkreis wurde 2018 zur Bio-Musterregion erklärt. Damit gehörte er zu den ersten vier, heute sind es neun. Sie alle arbeiten daran, biologische Landwirtschaft auf allen Wertschöpfungsstufen zu fördern.

Mit dem Titel verbunden ist eine dreijährige Förderung. Das Ministerium übernimmt 75 Prozent der Kosten, unter anderem für Regionalmanagerin Marion Mack. Außerdem gibt es einen Steuerungskreis aus regionalen Akteuren aus dem Gebiet Enzkreis, Pforzheim und dem Kreis Böblingen.

In der Bio-Musterregion gibt es laut Landratsamt 65 von 471 Betrieben (13,8 Prozent), die nach Öko-Richtlinien bewirtschaftet werden. 2018 waren es 57 von 468 (12,2 Prozent). Die genutzte Fläche wuchs von 3.576 auf 3.808 Hektar.

Die Öffentlichkeit kann die Entwicklung der Bio-Musterregion im Herbst bei Verbraucher- und Verarbeiteraktionen erkunden, so die Corona-Situation dies zulässt. Außerdem sind Routen für Hof-Radtouren geplant.