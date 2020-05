Corona: Inhaberin eines Pforzheimer Beauty Center sieht Ungleichbehandlung und schaltet Anwalt ein

Anzeige

Jasmin Macas, Inhaberin des eterNail Beauty Center in der Bleichstraße, setzt sich gegen die Ungleichbehandlung durch die Landesregierung zur Wehr. Hautärzte und Konkurrenz aus benachbarten Bundesländern dürfen anbieten, was ihr untersagt ist. Ihren Anwalt hat sie deshalb am Montag beauftragt, Klage im Eilverfahren einzureichen.

Von unserem Mitarbeiter Stefan Friedrich

Wenn man die 160 Quadratmeter großen Räume in der Bleichstraße 27 sieht, dann wirkt viel wie in einer auf strikte Hygiene und absolute Sicherheit ausgerichteten Arztpraxis. Desinfektionsmittel, Mitarbeiter, die Masken tragen, Trennscheiben aus Plexiglas, sogar das Wartezimmer ist umfunktioniert worden, damit die Kunden immer den Mindestabstand einhalten können.

Nur Pediküre ist erlaubt

Doch das Center ist noch immer geschlossen. Zumindest zum großen Teil: Nur Pediküre ist dort erlaubt, alles andere nicht. Heißt im Klartext: Kunden dürfen zwar kommen, aber eben nur den kleinsten Teil ihres Angebots in Anspruch nehmen.

Pediküre macht lediglich fünf Prozent ihres Umsatzes aus, erklärt Macas. Body Forming, Gesichtsbehandlungen oder humanmedizinisches Pigmentieren sind untersagt. Nicht einmal um Nägel darf sie sich kümmern. „Das können die Leute zu Hause machen“, sei die Haltung der Landesregierung, bedauert Macas. Ganz so einfach sei es aber nicht.

Viele ihrer Kunden hätten mit Nagelbettbrüchen oder Spaltnägeln zu kämpfen. „Da geht’s dann nicht um ein Schönheitsideal, sondern um medizinische Hintergründe“, erklärt Macas. Sie hat Kundinnen, die sich in einer Krebstherapie befinden, bestrahlt werden und davon betroffen sind. Wie schlimm ein solcher Spaltnagel werden kann, sieht man schon optisch am Bild einer Kundin, das Macas zeigt.

Zu sehen ist ein stark blutiger Finger, ausgehend vom Nagel. Es sei für die betroffene Person eine ziemlich schmerzhafte Angelegenheit, die eigentlich dringender Hilfe bedürfte, zumal sich schlimmstenfalls noch ein Pilz bilden könnte und es ohne Behandlung Wochen dauert, bis die Schmerzen wieder weg sind. Bei Ärzten finde man diese Hilfe nicht, so Macas.

Uns brechen die Kunden weg. Jasmin Macas, Inhaberin des eterNail Beauty Center

Was sie zudem ärgert: Die Regelung gilt nur für Baden-Württemberg, nicht in Hessen. Kunden fahren notfalls dorthin, wenn sie können. Und wenn es etwa um Gesichtsbehandlungen geht, dann besuchen sie eben einen Hautarzt. „Die machen das gleiche unter denselben Voraussetzungen wie wir. Die werben sogar damit“, ärgert sich Macas. Konsequenz: „Uns brechen die Kunden weg.“

Ein Schaden, der schlimmstenfalls dauerhaft ist. Ganz abgesehen davon, dass angestellte Kosmetiker bei Fernsehshows weiterhin arbeiten dürfen. „In der Anordnung steht nur drin, dass Betriebe geschlossen werden müssen.“ Senderangestellte seien nicht betroffen, obwohl sie die gleiche Arbeit verrichten.

Inzwischen hat sie sogar den Ministerpräsidenten mehrfach angeschrieben, um ihm die Situation zu schildern. Vergeblich. „Herr Kretschmann ist da leider sehr resistent.“ Die Rückmeldung, die sie vom Ministerium erhalten hat: „Wir sollen es bitte unterlassen, permanent zu schreiben.“ Nachfragen brächten derzeit ohnehin nichts. Auch deshalb hat sie ihren Anwalt eingeschaltet und ihn gebeten, Klage einzureichen.