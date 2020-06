Quarantäne bei Müller-Fleisch in Birkenfeld wird aufgehoben

Anzeige

Neue Bewegungsfreiheit in der Corona-Krise gibt es nun auch bei Müller-Fleisch in Birkenfeld. Das Unternehmen steht ab Montag nicht mehr unter Quarantäne und darf den Werksverkauf wieder öffnen. Nur Neueinstellungen sind noch nicht möglich.

Die rund 1.100 Mitarbeiter des Fleischgroßbetriebs erfuhren dies unmittelbar nach einem abschließenden Gespräch zwischen den für das Infektionsgeschehen Verantwortlichen im Landratsamt und der Geschäftsführung.

Einzig bei den Arbeitskräften setzt das Gesundheitsamt unter der Leitung von Brigitte Joggerst weiter auf größte Distanz. Um die Verbreitung von Coronaviren möglichst einzuhegen, gibt es noch zwei Wochen länger einen Einstellungsstopp für die Produktion.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Fast acht Wochen Quarantäne in der Corona-Krise

Es gab viele Momente der Freude und der Erleichterung als Müller-Geschäftsführer Martin Müller am späten Mittwochnachmittag von Abteilung zu Abteilung ging und über das Ergebnis der jüngsten Besprechung mit dem Landratsamt informierte. Andere Worte lassen sich dafür nicht finden, so sagt ein Sprecher mit Blick auf fast acht Wochen Corona-Quarantäne für alle Mitarbeiter. Sie durften nur zur Arbeit und sich zu Hause aufhalten.

Mehr zum Thema: Unterbringung bei Müller-Fleisch ist erneut Thema im Gemeinderat Neuenbürg

Rundschreiben an die Mitarbeiter

Dort erfuhren auch die meisten Betroffenen per Rundschreiben, dass der Schritt zurück in Richtung Normalität tatsächlich kommt, der am Dienstag avisiert worden war. Die Alternative zur Quarantäne war, den Betrieb zu schließen, nachdem zeitweise 330 Beschäftigte zeitgleich mit Coronaviren infiziert waren.

Insgesamt 415 Covid-19-Infizierte

Insgesamt haben sich 415 Frauen und Männer mit dem Virus angesteckt. Dies förderten drei Testreihen zu Tage. Die jüngste wurde wie berichtet diese Woche abgeschlossen. Nachdem von deutlich über 700 neu überprüften Mitarbeitern gerade mal 16 Infizierte entdeckt wurden, zeichnete sich bereits ab, dass sich das Leben der Müller-Fleisch-Leute wieder dem der anderen Pforzheim- und Enzkreisbewohner annähern darf.

Pandemieplan 2.0 gilt weiter

Wesentlich dazu beigetragen hat ein „Pandemieplan 2.0“, der weiter gilt. Müller-Fleisch verpflichtet sich darin, alle Mitarbeiter regelmäßig zu schulen, den Betrieb Corona-passend zu gestalten, regelmäßig auf das Virus zu testen und vor allem für die rund 800 Angestellten von Werkvertragsfirmen bessere Wohnverhältnisse zu schaffen.