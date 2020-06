Anzeige

Auch wenn es seit Ende der Corona-Schließung für ihn wieder etwas besser läuft, ist Bernhard Pischzan, Betreiber des City-Supermarkts in der Pforzheimer Innenstadt, sicher: „Dieses Jahr können wir abhaken.“ Die Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli wird seiner Ansicht nach weiter dazu beitragen, dass er deutlich weniger Umsätze als in den Vorjahren haben wird.

„Für uns bedeutet das noch mehr Kosten“, sagt Pischzan mit Blick auf den logistischen Aufwand. Die Umstellung beinhaltet beispielsweise, dass die Warengruppen neu etikettiert werden müssen. Bei rund 20.000 verschiedenen Artikeln dauere dies zwei Tage, schätzt er.

Klar ist für Pischzan: „Wir werden die Senkung an die Konsumenten durchreichen“, erläutert er die Linie bei Edeka. „Bei den erwarteten Preisschlachten der Discounter bleibt uns nichts anderes übrig, als mitzumachen.“

Händler in Pforzheim will Preise nach unten abrunden

Um krumme Zahlen zu vermeiden, werde der Preis für einzelne Artikel meistens nach unten abgerundet, so dass der Kunde sogar etwas mehr einspare als die rund zwei Prozent vom reduzierten Steuersatz auf Lebensmittel. Viel bringe es dennoch nicht, glaubt Pischzan.

Wenn eine Familie etwa 700 Euro monatlich für Lebensmittel ausgebe, spare sie 14 und aufs halbe Jahr gerechnet 84 Euro. Das reiche, um einmal Essen zu gehen – für mehr nicht. „Wir Lebensmittelhändler werden gebeutelt, der Kunde kauft ja nicht mehr ein als sonst.“

Andere Einzelhändler in der Innenstadt, beispielsweise das Bastelgeschäft Creative Welt & Pracht, Carl Stiess Eisenwaren und Mode Lenk, geben die Senkung ebenfalls direkt an ihre Kunden weiter. Preisetikette umzuzeichnen und nach einem halben Jahr erneut, sei allerdings ein zu großer Aufwand, erklärt Michaela Lenk. „Kein Computersystem kann das leisten.“

Ob drei Prozent die Kauflust steigern?

Den Nachlass auf Kleidungsstücke gibt es dann an der Kasse. Lenk fragt sich indessen, ob drei Prozent Anreiz genug sind, um die Kauflust zu steigern. Katalin Stiess von Eisenwaren Stiess geht jedenfalls davon aus, dass diese Maßnahme der Regierung bei der Kundschaft gut ankommt.

Das ist eine schöne Geste an die Bevölkerung, um Schwung in die Wirtschaft zu bringen. Katalin Stiess, Eisenwaren Stiess

„Das ist eine schöne Geste an die Bevölkerung, um Schwung in die Wirtschaft zu bringen.“ Einige Kunden hätten sich erkundigt, ob die Senkung schon jetzt gelte. „Der Gewinner ist der Endverbraucher“, ist Stiess überzeugt.

„Wenn ich bei meinen ganzen Einkäufen zwei beziehungsweise drei Prozent spare, macht das einiges aus.“ Nun müsse sie allerdings schauen, dass die Kasse umgestellt wird, damit die Belege 16 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer ausweisen.

Der Handel sei praktisch gezwungen, die Senkung weiterzugeben, hält Mario Elsässer dagegen. „Uns würde es etwas bringen, wenn wir es nicht täten“, sagt der Inhaber des Sportartikel-Geschäfts in der Schlössle-Galerie. Er glaubt auch nicht, dass wegen reduzierter Preise mehr Leute zu ihm kommen. Billigere Konkurrenz gebe es genug.

Beim Geschäft Kinderglück in der Zerrennerstraße bleibt für Kunden alles beim alten Preis. Dafür soll es beim Kauf vielleicht eine Kleinigkeit dazugeben, sagt Besitzerin Anna Barbara Paschen. Sollte am Ende der halbjährigen Regelung mehr Geld in der Kasse bleiben, will sie dies lieber sozialen Einrichtungen wie dem Kinderhospiz zukommen lassen.

Gastronom Frank Daudert: durch Corona-Krise fallen hohe Kosten an

„Wir sind hocherfreut über die Senkung“, erklärt Frank Daudert. Der Betreiber des Biergartens im Enzauenpark meint, auch im Namen anderer Gastronomen sprechen zu können. Allerdings werde man die Steuerersparnis wohl nur zu 50 Prozent weiter geben können, schätzt Daudert.

Zu hoch seien die pandemiebedingten Kosten für Desinfektionsmittel und mehr Personal, das neben dem Service auch darauf achten muss, dass Sicherheitsvorgaben eingehalten werden und Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen.

„Manche Gastronomen können gar nichts weiter geben“, weiß Daudert. Vor allem Restaurantbetreiber in der Innenstadt mit wenig oder gar keiner Außenbewirtschaftung. „Diese sind auf der Verliererseite.“

Wir brauchen jeden Euro. Vito Federico, Betreiber des Restaurants Goldner Adler

Vito Federico sieht sich nicht in der Lage, den reduzierten Steuersatz weiter zu geben. Der demokratische Aufwand sei hoch. „Wir brauchen jeden Euro“, sagt der Betreiber des Restaurants Goldner Adler in der City. Sechs von zwölf Tischen – ohnehin Zweier-Tische – kann er belegen.

Er ist skeptisch. „Es wird der Gastronomie dann helfen, wenn die Leute keine Angst mehr haben, zu kommen. Wenn sie essen und verweilen.“ Momentan gehen die meisten Restaurantbesucher aber gleich nach dem Essen wieder.