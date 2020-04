Anzeige

Was passiert in einem Museum, wenn es geschlossen hat? Im Pforzheimer Schmuckmuseum nutzt man die Zeit für die geplante Neukonzeption der Herion-Sammlung. Dabei entdecken selbst die Kuratorinnen in ihrem Fundus neue Aspekte.

Was passiert, wenn nichts passiert? In einem Museum ist das eigentlich keine Frage. Die Verantwortlichen sind immer ihrer Zeit voraus, planen Neues während sich das Publikum am Jetzt erfreut. Da unterscheidet sich das Schmuckmuseum in Pforzheim wenig von den Häusern der Bildenden Künste und anderen Sammlungen. Hinzu kommt, dass Museen idealerweise stets auch bewahren und forschen. Solange sich niemand infiziert und vom Publikum abgesehen, geht also alles seinen normalen Gang im Reuchlinhaus?

Die Antwort von Isabel Schmidt-Mappes auf diese Frage enthält ein Ja und ein Nein. Denn natürlich wird dieser Tage auch im Schmuckmuseum an einer Online-Führung gearbeitet, erzählt die stellvertretende Leiterin. Daneben geht es ganz programmgemäß um die Kunst von Max Ernst im Spiegel des Schmuckschaffens seiner Zeit sowie um die Neupräsentation der Sammlung Herion ab Ende November.

Kuratorinnen entdecken im eigenen Fundus noch Neues

Ginge es um den Schutz gegen eine Corona-Infektion, zögen sich Schmidt-Mappes und die Leiterin des Schmuckmuseums, Cornelie Holzach, den fingerlangen Jadering aus China an, der zur Sammlung gehört. Gemäß der Überlieferung wäre das in puncto arbeiten eine klare Kampfansage. Der Mandarin, der einst den Schutzring trug, symbolisierte damit, dass er zumindest von körperlicher Arbeit befreit ist. Die Fingerhülle ist eine der ungewöhnlichsten Stücke in der ethnografischen Sammlung, die jetzt mit neuen Schwerpunkten umgruppiert wird.

Neben der zum Erbe gewordenen Dauerleihgabe des Sammlerehepaars Herion gilt die Aufmerksamkeit der beiden Kuratorinnen in diesem Zusammenhang auch dem eigenen Fundus. Und siehe da, es gibt manches zu entdecken. Das durch die Virengefahren denn doch etwas andere Aufgabenspektrum eröffnet „die Chance, hier genauer hinein zu schauen“, sagt Schmidt-Mappes.

Erste Trophäe des neu eröffneten Expeditionsradius in der rund 10.000 Stücke umfassenden Sammlung ist eine „Kapkap-Scheibe“. Im Gegensatz zu vielem anderen hatte sie es bereits ins digitale Verzeichnis geschafft. „[1963/225] Schmuckscheibe kapkap Muschel, Schildpatt Südsee, Anfang 20. Jh. (?)“ steht dort zu lesen. „Sogar ein Inventarfoto“ von dem Stück aus Neuguinea ist dem beigefügt, bemerkt Schmidt-Mappes. Dass die kreisrunde Scheibe von einer Riesenmuschel stammt und das Muster in der Mitte in eine Bauchplatte von einer Karettschildkröte geschnitzt ist, fügt die studierte Volkskundlerin selbst hinzu.

Inventarkarten bieten Möglichkeit, Schmuckschätze zu heben

Im Ursprungstext auf einem Inventarblatt „war noch nicht einmal eine Jahresangabe“ zu dem „Symbol der Clanstärke“. Auch die noch älteren Inventarkarten bieten weiterhin viele Möglichkeiten, Schmuckschätze zu heben. Hier fehlt sogar die thematische Ordnung. Fortlaufende Eingangsnummern, spärliche Angaben sowie gelegentlich ein Foto – das war’s.

„Natürlich nur ein Nummernverzeichnis“ sind auch die Inventarbücher, die nahezu die gesamte Keimzelle des Schmuckmuseums abbilden: das Kürzel „Sch“ erinnert heute an die Kunstgewerbeschule als Ursprung, „KV“ steht für die Mustersammlung des Kunstgewerbevereins und dann gibt es da noch das Eingangsbuch zur städtischen Sammlung.

Die Ausstellung wird auf jeden Fall anders aussehen, als geplant. Isabel Schmidt-Mappes, stellvertretende Leiterin Schmuckmuseum Pforzheim

Auch die im Corona-Betrieb besser als sonst fortlaufende Digitalisierung fördert manches zu Tage, das den Inventarverzeichnissen nicht leicht zu entnehmen ist. „Die Ausstellung wird auf jeden Fall anders aussehen, als geplant“, ist Schmidt-Mappes überzeugt.

Übersetzungen kommen dank Quarantänebetrieb voran

Schnellere Fortschritte bringt der Quarantänebetrieb im Schmuckmuseum auch bei der dreisprachigen Erläuterung der Werkzeugsammlung. „Die professionelle Übersetzung liegt bereits vor, jetzt ist ein Grafiker am Werk“, sagt Schmidt-Mappes.

Die neue sprachliche Breite im Schmuckmuseum könnte sich bereits bei der nächsten Ausstellung mit Werken von Max Ernst bezahlt machen. Da die Grafiken des Surrealisten (Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2020) durch eine Zusammenarbeit mit dem Museum Würth nach Pforzheim kommen, wird auch in Schwäbisch Gmünd und im französischen Erstein für das Schmuckmuseum geworben.

Inhaltlich soll es bei der Ausstellung in Pforzheim um motivische Anklänge und zeitgenössische Schmuckstücke gehen. Die Eröffnung ist für 17. Juli geplant. Ob ab da tatsächlich wieder was geht im Schmuckmuseum ist, allerdings noch nicht ausgemacht.

