Coronavirus bei Müller-Fleisch: Birkenfelder Unternehmen gerät in Kritik

Das vom Coronavirus stark betroffene Unternehmen Müller-Fleisch aus Birkenfeld gerät in die Kritik. Die Bundestagsabgeordnete Katja Mast (SPD) fand in einer Mitteilung am Sonntag deutliche Worte. Die Mitarbeiter „jetzt im Stich zu lassen und nach Steuergeldern zu rufen ist ein starkes Stück“, so die Politikerin.

Dem schloss sich auch der Landtagsabgeordnete Erik Schweickert (FDP) an. „Ich erwarte, dass hier unternehmerische Verantwortung übernommen wird und man sich nicht rausdividiert“, teilte er mit.

Selbst wenn formell ein Subunternehmer für die osteuropäischen Mitarbeiter verantwortlich sei. „Diese Unterbringungen gehören zum Geschäftsmodell – egal ob da Beschäftigte von Müller-Fleisch oder von Subunternehmern wohnen“, sagte Mast, kündigte ein politisches Nachspiel an.

Derweil kritisiert die FDP in Niefern-Öschelbronn die Kommunikation von Landrat Bastian Rosenau. „Wir werden uns nicht mit Aussagen der Bürgermeisterin zufriedengeben, wenn das Landratsamt zuständig ist“, teilt Gemeinderat Roland Barth mit. Die Fraktion kritisiert den Landrat zudem, zu zögerlich gehandelt zu haben.

Kritik in eine andere Richtung formulieren die Grünen Neuenbürg. So habe als Ergebnis einer Videokonferenz Stadträtin Melina Schmitz eine Anfrage an Bürgermeister Horst Martin gestellt, wie die Partei mitteilte – und noch keine Antwort erhalten.

Dabei ging es etwa um die Frage, wie viele Menschen in Neuenbürg betroffen seien oder welche Hygienemaßnahmen nun vorgesehen sind und wie diese kontrolliert würden. „Gerade in Krisenzeiten wie dieser ist Transparenz und Bürgernähe für unsere liberale Demokratie entscheidend“, teilte Stadträtin Alessia Trovato mit.

Die zur Quarantänestation umgebaute Hohenwart-Forum kann laut Mitteilung der Evangelischen Kirche Baden ab Beginn dieser Woche bezogen werden.

Corona-Zahlen: Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in der Region auf 791 gestiegen (Pforzheim: 282, Enzkreis: 509). Das ist ein Plus von 26 im Vergleich zum Freitag (Pforzheim: plus 9, Enzkreis: plus 17). Die Zahl der Toten blieb dabei bei 18 (vier aus Pforzheim und 14 aus dem Enzkreis). Die der Genesenen stieg um acht von 332 auf 343.