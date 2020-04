Anzeige

Im Prozess um den Raubüberfall auf den Pforzheimer Gastronom Frank Daudert soll am kommenden Montag, 6. April, das Urteil gefällt werden. „Wenn nichts dazwischen kommt“, sagt Carolin Kley, Sprecherin des Landgerichts Karlsruhe.

Eigentlich hätte es schon am 19. März abgeschlossen werden sollen. Dazu kam es nicht, weil die Anwältin eines der beiden Angeklagten erkrankt war und kurzfristig ein Pflichtverteidiger eingesetzt werden musste.

Dass jetzt die Corona-Pandemie dazwischen grätschen und den Prozess womöglich zum Platzen bringen könnte, ist aber unwahrscheinlich. Schon deshalb, weil Ende vergangener Woche ein neues Gesetz erlassen wurde, das in Krisenzeiten die Fristen zwischen Verhandlungstagen regelt. Statt bislang drei Wochen können Gerichte jetzt Hauptverhandlungen für maximal drei Monate und zehn Tage unterbrechen.

Gericht darf Hauptverhandlungen bis zu drei Monate unterbrechen

Sollte im Daudert-Prozess am Montag nicht verhandelt werden können, weil beispielsweise ein Angeklagter krank ist, hätte dies keine Auswirkungen. Der nächste Verhandlungstermin am 15. April steht bereits fest, und zwischen diesem und dem vergangenen Termin am 19. März liegen nur knapp vier Wochen.

Auch der Prozess um die Ermordung des Pforzheimer Schmuckhändlers vor dem Karlsruher Schwurgericht dürfte normal weiterlaufen.

Ein neues Gesetz bringt Rechtssicherheit für die Corona-Zeit

Der nächste Termin ist für Freitag, 3. April, angesetzt, der davor war ebenfalls am 19. März.

Das am Freitag in Kraft getretene „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ soll während des Ausnahmezustands Rechtssicherheit bringen.

Es sei auf die Schnelle erlassen worden, um Prozesse nicht zu gefährden, erklärt Kley. Aber auch in normalen Zeiten sei es äußerst selten, dass ein Prozess platzt.

Landgerichtssprecherin Kley kann sich nur an den Fall erinnern, als voriges Jahr in Karlsruhe ein begonnenes Verfahren neu angesetzt werden musste, weil eine Richterin ausfiel.

Staatsanwalt Bernhard Ebinger beschreibt den möglichen Fall, dass ein Angeklagter untergetaucht ist: „Das bedeutet aber nicht, dass keine Strafverfolgung mehr stattfindet.“ Sobald man den Beschuldigten aufgespürt habe, werde das Verfahren wieder aufgenommen.

Angeklagter muss anwesend sein

Fest steht aber: Um eine Verhandlung abschließen zu können, muss der oder die Angeklagte anwesend sein. „Es gibt nur wenige Ausnahmen, wann man in Abwesenheit eines Angeklagten verhandelt. Man könnte allenfalls das Verfahren hinsichtlich des Fehlenden abtrennen, muss dann aber später mit ihm von vorne beginnen“, erklärt Amtsgerichtsdirektor Oliver Weik.

Alle haben ein Interesse daran, dass der Prozess zu Ende geht Staatsanwalt Ebinger

Vorsitzender Richter Peter Stier vorsorglich weitere Termine anberaumt. „Alle haben ein Interesse daran, dass der Prozess zu Ende geht“, sagt Staatsanwalt Ebinger. Es sei nicht beabsichtigt, das Verfahren in die Länge zu ziehen, hatte auch Verteidiger Mathias Bürckle ausdrücklich betont.

Am kommenden Montag soll ein Gutachter aussagen, der mutmaßliche dritte Tatverdächtige ist als Zeuge geladen. Ob die Angeklagten sich äußern und wenn, in welchem Umfang, steht nicht fest. Die Verhandlung vor der Auswärtigen Großen Strafkammer beginnt am Montag, 3. April, 9 Uhr.

Öffentlichkeit muss auch während der Corona-Pandemie sein

Auch Publikum ist wieder zugelassen, allerdings wird zwischen den Besucherstühlen ein Abstand von etwa anderthalb Metern sein, wie es dem seit Ausbrechen der Corona-Pandemie vorgeschrieben ist. Die Öffentlichkeit muss sogar zugelassen werden, wie der Direktor des Pforzheimer Amtsgerichts Oliver Weik betont.

„Öffentlichkeit von Gerichtsverfahren ist ein wichtiger Grundsatz in der Justiz. Ein Verstoß dagegen würde das Urteil angreifbar machen. Allerdings haben wir derzeit den Umfang der Öffentlichkeit eingeschränkt. So haben wir im Saal 1 statt 100 Stühlen nur noch ein Drittel davon.“

Nach Angaben des Pforzheimer Amtsgerichtsdirektors Oliver Weik sind alle Abteilungen sind von Terminverlegungen durch Corona stark betroffen. In Zivilprozessen dürfte es die meisten Ausfälle geben, weil es dort weniger unabdingbar notwendige Verfahren gibt, die sofort verhandelt werden müssen. Als Ausnahmen gelten Räumungsklagen, wenn jemand seine Miete nicht bezahlen kann. Betroffene können sich wehren gegen eine Räumung, wenn Obdachlosigkeit droht. „Da fraglich ist, ob die zuständigen Stellen bei Stadt und Kreis dies derzeit verhindern könnten, hätte dieser Einwand vermutlich Erfolg“, sagt Weik. Aufschub gibt es auch nicht im Familiengericht bei häuslicher Gewalt. Hier muss sofort gehandelt werden.