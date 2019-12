Dachstuhl eines Hauses in Mühlacker-Enzberg ausgebrannt

Anzeige

Am Samstag ist in der Mittagszeit in Mühlacker-Enzberg ein Haus in Brand geraten. Soweit bekannt, ist dabei niemand zu Schaden gekommen. Der Dachstuhl des Hauses brannte völlig aus, teilte die Polizei mit, der Sachschaden belaufe sich auf mindestens 100.000 Euro.

Schon von fern war die beträchtliche Rauchwolke zu sehen: Ein Feuer hat am Samstag in der Mittagszeit ein Wohnhaus in der Lortzingstraße stark beschädigt. Die Ursache des Brandes sei derzeit noch unklar, teilt die Polizei mit. Personen wurden bei dem Brand offenbar nicht verletzt.

Den durch das Feuer entstandene Sachschaden werde aktuell auf mehr als 100.000 Euro geschätzt, so die Polizei.

BNN