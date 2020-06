Das lange Warten auf das erste Spiel des 1. CfR Pforzheim im Brötzinger Tal

Anzeige

Die Suche nach der offiziellen Eröffnung des Stadions im Brötzinger Tal zieht sich. Zumindest virtuell wurde die neue Spielstätte des 1. CfR Pforzheim schon einmal eröffnet. Wann auch Zuschauer in das echte Stadion gehen dürfen, das steht in den Sternen.

Die Fans grölen, als Stanley Ratifo den Ausgleich in der 118. Minute erzielt. 5:5 steht es, der 1. CfR Pforzheim ist wieder im Spiel und das Stadion im Brötzinger Tal bebt in der Ekstase tausender Fans. Jedoch nur virtuell beim Konsolen-Spiel gegen den „FC Covid-19“. Auf der wahren Haupttribüne herrscht immer noch gähnende Leere.

Corona wirbelt Einweihungspläne durcheinander

Immerhin virtuell ist das Stadion jetzt schon einmal eingeweiht worden. Beziehungsweise „nein, das war keine Einweihung“, stellt der Vereinsvorsitzende Markus Geiser klar. Dass bei der „echten“ aber genauso viel los sein wird wie bei der digitalen Spenden-Aktion, das darf bezweifelt werden. „Eigentlich ist es pervers“, sagt Geiser rückblickend auf das nun einjährige Ringen um ein adäquates Eröffnungsspiel. „Du machst drei Jahre rum wegen Holzhof oder Brötzinger Tal, dann dauert es Jahre, bis es gebaut ist. Dann hast du es endlich so weit – und dann kommt Corona.“

Der DFB-Pokal kam zu früh, der Regen im falschen Moment

Rückblende: Schon beim DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen 2019 hatte man auf Bitten von Oberbürgermeister Peter Boch geprüft, ob das neue Stadion früher als geplant fertig werden könne. Das war aber nicht möglich. Dann gab es Überlegungen, zum Saisonstart am 1. Juli zu eröffnen, auch das erwies sich als unrealistisch, wie Geiser berichtet. Also sollte es im Februar so weit sein, beim Rückrunden-Auftakt gegen den SV Sandhausen II, der traditionell eher wenig Zuschauer mitbringt.

Erst ließ der Regen das Spiel ausfallen, dann Corona alles weitere. Auch das offizielle Eröffnungsevent gegen Lokomotive Leipzig als Reminiszenz an die beiden Vorgängervereine VfB Leipzig und 1. FC Pforzheim und deren deutsches Meisterschaftsfinale von 1906, musste nun verschoben werden. „Wir warten da den Rahmenterminplan ab“, sagt Geiser. Schließlich kämpft Leipzig um die Aufstieg in Liga drei.

Selbst ein Geisterspiel ist möglich

In der neuen Saison muss es dann aber klappen mit dem großen Pomp? Vielleicht auch nicht. „Vielleicht müssen wir dann ohne Zuschauer spielen oder mit nur 500, das weiß noch keiner“, sagt Geiser. „Ich nehme es, wie es kommt.“ Und da ist vieles möglich. Im Nachbarbundesland Bayern wurde die Regionalliga-Saison 2020/21 bereits abgesagt. So schwarz sieht Geiser nicht, setzt auf einen normalen Betrieb in der Oberliga.

Letzte Arbeiten müssen noch gemacht werden

Möglich also, dass das Stadion dann schon komplett fertig ist, also mit wirklich allen Arbeiten, wenn die ersten Zuschauer auf der Haupttribüne oder der ebenfalls bestuhlten Gegengerade Platz nehmen. Den Baufortschritt beziffert Geiser auf „90 bis 95 Prozent“. Vor einer Woche wurde ein Zaun entlang des Enzufers angebracht. Nun müssten noch die anderen Plätze angegangen werden, auch im Eingangsbereich und bei den Wirtschaftscontainern wolle man noch nachlegen, das gehe auch während der Saison.

11.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden

Zwischen 20 und 40 Personen, zählt Geiser, hätten das alles in rund 11.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden geschafft. „Das Brötzinger Tal brauchen wir als wirtschaftliche Basis“, sagt Geiser. Sobald es genutzt werden kann.