Demo gegen Rechts in Pforzheim: Mast kritisiert Rülke

Ein Zeichen gegen Rechtsaußen setzten am Freitagabend rund 150 Demo-Teilnehmer auf dem Pforzheimer Leopoldplatz. Dazu aufgerufen hatte die Gruppierung „Initiative gegen Rechts“ vor dem Hintergrund der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen unter Beteiligung der AfD. Dabei wurde auch heftige Kritik an Aussagen des Pforzheimer FDP-Politikers Hans-Ulrich Rülke geübt.

Unter den Teilnehmern waren neben Gruppen wie die „Omas gegen Rechts“ auch Politiker von SPD, Grünen und Linken. SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast griff in einem Grußwort den FDP-Landtagsabgeordneten Hans-Ulrich Rülke für seine relativierenden Äußerungen hinsichtlich der Wahl eines FDP-Politikers im Erfurter Landtag mit den Stimmen der AfD. Rülke habe gesagt, die AfD-Stimmen für den Kurzeit-Ministerpräsidenten von der FDP in Thüringen seien für ihn nicht störend. Darüber könne sie sich nur wundern, so Mast.

„Geschichtsvergessener Tabubruch“

Unter den Demo-Teilnehmer waren auch DGB-Landesvorsitzender Martin Kunzmann, Bürgermeisterin Sibylle Schüssler (Grüne) und mehrere Stadt- und Kreisräte, etwa Ralf Fuhrmann (SPD), Christof Weisenbacher („Wir in Pforzheim“) und Felix Herkens (Die Grünen/Bündnis 90).

Die SPD-Kreisvorsitzenden in Pforzheim, Christoph Mährlein, und dem Enzkreis, Paul Renner, zeigen sich aufgebracht über die Ereignisse in Thüringen. Dass CDU und FDP in Thüringen „mit der faschistischen Höcke-AfD“ einen Ministerpräsidenten an die Macht gewählt hätten, sei „destruktiv und dumm“. „Wir sind entsetzt über diesen geschichtsvergessenen Tabubruch“, so Renner.