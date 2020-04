Anzeige

Der geplante sportliche Höhepunkt Olympische Spiele ist für dieses Jahr abgesagt und ob überhaupt eine Sommersaison stattfindet, steht in den Sternen. Eine schwierige Zeit, nicht nur für Normalbürger, auch für Spitzensportler. „Ich will und ich kann weiter trainieren“, betont Constantin Preis. Das klappe ganz gut, sagt der Top-Leichtathlet aus Pforzheim.

Deutscher Meister über 400 Meter Hürden

Gerade ist Constantin Preis nach Hause gekommen. „Ich war trainieren im Wald. Allein“, erzählt der der 21-Jährige. Das mache er zurzeit vermehrt, mal in Pforzheim, mal in Stuttgart oder Sindelfingen, fügt der amtierende deutsche Meister über 400 Meter Hürden hinzu. Er trainiere fast immer allein, nur ab und zu mit seinem Coach, und das sei in Zeiten von Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ja erlaubt. Dass sein Physiotherapeut in Pforzheim noch offen habe, komme ihm entgegen. „Er darf Einzelpersonen in seine Praxis lassen und ich kann bei ihm das Fahrrad oder Laufband benutzen, das ist eine große Hilfe“, sagt Preis.

Training in Zeiten der Corona-Krise

Wenn man Hürden laufen kann, verlernt man das nicht so schnell.“

Nur eines funktioniert nicht: Wie soll Hürden-Überquerung trainiert werden, wenn keine Leichtathletik-Anlage betreten werden darf? „Das ist das einzige Problem. Aber man kann auch Übungen ohne Hürden machen und sich fit halten ohne Technik. Es wird ja auch viel Sprint trainiert, das geht im Wald“, sagt Preis, der zum Perspektivkader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) gehört. „Wenn man Hürden laufen kann, verlernt man das nicht so schnell, wenn man nichts Hürden spezifisches macht.“

Preis setzt auch auf die Visualisierung

Ihm persönlich gehe es gut, und „ich versuche, so positiv wie möglich zu bleiben“, sagt Preis. Eine wichtige Rolle bei seinem Home-Trainingsprogramm spielt die Visualisierung. „Dafür habe ich jetzt öfter Zeit.“ Was sich dahinter verbirgt? Wenn Sportler einen erfolgreichen Wettkampf in Gedanken durchleben, stimulieren sie dieselben Gehirnregionen, als würden sie die Aktion körperlich ausführen.

Visualisierung im Sport ist eine Möglichkeit, das Gehirn für erfolgreiche Ergebnisse zu konditionieren. Das ist eine Sache, die Elite-Athleten von Durchschnitts-Sportlern unterscheidet. Augen zu und „einfach auf sich selber konzentrieren“, so Preis, das funktioniere auch im Wohnzimmer.

Als Zwölfjähriger aus Moldau nach Pforzheim gekommen

Als Zwölfjähriger ist Constantin Preis ohne Deutschkenntnisse mit seiner Familie aus der Republik Moldau nach Pforzheim gekommen, wo er nicht nur das erste Mal eine Tartanbahn sah, sondern auch allen davonlief – und beim TV 1834 Pforzheim landete. Seit 2018 startet Preis, der außerdem ein Fernstudium in Ernährungswissenschaften aufgenommen hat, für den VfL Sindelfingen und trainiert bei Sebastian Marcard sowie Olaf Klein.

WM-Premiere in Doha

2019 verteidigte der Senkrechtstarter seinen nationalen Titel über 400 Meter Hürden bei den Junioren und stand zum ersten Mal bei den Aktiven ganz oben. Mit der Sindelfinger Staffel wurde er Deutscher Vizemeister, bei der U23-Europameisterschaft Vierter, bei seiner WM-Premiere in Doha war (noch) der Vorlauf Endstation.

„Meine letzten Wettkämpfe habe ich im Februar bestritten“, so Preis. Nach der Hallensaison standen zwei Trainingslager auf dem Plan, das erste fand noch statt, das zweite wegen der Corona-Krise nicht mehr. Anfang Mai wollte der 21-Jährige in die Freiluftsaison starten, fest im Blick die Qualifikation für die Olympischen Spiele. „Aktuell bin ich auf Platz 44 in der Welt, die Top 40 werden eingeladen“, macht Preis (Bestzeit: 49,23 Sekunden) deutlich.

Olympia-Norm der nächste Meilenstein

Die vom DLV festgelegte Norm für die lange Hürden-Strecke steht bei 48,90 Sekunden. „Die Olympia-Norm wäre ein weiterer Meilenstein für mich“, sagt der Pforzheimer, der von Bundestrainer Volker Beck als sehr zielorientiert mit hohen Leistungsansprüchen beschrieben wird. Die deutschen Meisterschaften sind zunächst auf Ende des Sommers verschoben, ob sie, wie auch die EM in Paris Ende August, überhaupt ausgetragen werden, weiß niemand.

Sollte es länger Einschränkungen und keine Wettkämpfe mehr geben, habe er kein Problem damit: „Dann schließe ich 2020 ab und konzentriere mich auf 2021.“ Mit der Verschiebung der Olympischen Spiele ins kommende Jahr „hätte man noch zwei, drei Wochen warten können“, meint Constantin Preis, aber man müsse diese Entscheidung akzeptieren: „Ich wollte, dass die Spiele dieses Jahr stattfinden und mein Ziel bei Olympia 2020 war das Halbfinale. Dann wird’s eben nächstes Jahr mehr.“