Der DGB zieht mit seiner Kundgebung zum 1. Mai wegen der Corona-Pandemie ins Netz. Dort sind überregionale Livestreams geplant. Stimmen aus Pforzheim und dem Enzkreis haben es in diesem Jahr also schwerer, gehört zu werden. Ganz kampflos gibt man sich im Wettstreit um Aufmerksamkeit aber nicht geschlagen.

„Solidarisch ist man nicht alleine“: So steht es auf dem rot-weißen DGB-Banner an der Roßbrücke. Es ist das einzig sichtbare Zeichen in Pforzheim, das auf den für die Gewerkschaften so wichtigen 1. Mai hinweist. Am Tag selbst wird vom Kampf für Arbeiterrechte in der echten Welt nichts zu sehen sein. Die Gewerkschaft hat ihre Kundgebung wegen der Corona-Pandemie ins Netz verlegt. Droht sie somit dieses Jahr mit ihrer Botschaft in einer Filterblase unterzugehen?

Pforzheimer Gewerkschafter finden Situation schwierig…

Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands Pforzheim/Enzkreis, Franz Herkens, findet die Lage zumindest schwierig. „Aber was bleibt uns anderes übrig, als uns nach der Decke zu strecken?“ Man habe sich früh auf das Thema vorbereitet – und macht es in diesem Jahr eben digital. In der Hoffnung, dass viele reinklicken.

Um 10 Uhr am Freitag beginnt der Livestream für Baden-Württemberg, um 11 Uhr schaltet man sich auf die Übertragung des Bundesvorstands. Für Botschaften, die speziell Pforzheim und den Enzkreis betreffen, ist kein Platz.

… und buhlen mit einem Video um Aufmerksamkeit

Um dem entgegenzuwirken, hat der Kreisverband ein zehnminütiges Video gemacht und verbreitet es seit Mitte der Woche in den sozialen Medien. „Wir versuchen, es unter die Leute zu bringen. Ich hoffe, dass es gesehen und gehört wird“, sagt Herkens.

Zu sehen sind darin neben Bildern aus den Vorjahren auch Statements von Liane Papaioannou (Erste Bevollmächtigte der IG Metall für Pforzheim), Holger Egger (Personalratsvorsitzender Landratsamt und ehrenamtlicher Vorsitzender von Verdi BW), Herkens selbst und Susanne Nittel (DGB-Regionssekretärin).

Papaioannou betont, dass man trotz der Lage gewerkschaftliche Forderungen an Politik und Arbeitgeber stellt. „Es geht darum, dass Arbeitsplätze sicher sind, sicher bleiben, dass gute Arbeitsbedingungen herrschen in den Betrieben, im Homeoffice, in Kurzarbeit.“

Ich hoffe vor allem, dass wir was für die Menschen erreichen können, die gerade sehr hoch gelobt werden, aber die am Ende des Tages doch nicht das verdienen, das sie verdienen sollten. Franz Herkens, stellvertretender DGB-Vorsitzender für Pforzheim/Enzkreis

Egger bedauert, dass er zu den Mitgliedern nicht wie geplant vor dem Theater Pforzheim sprechen kann: „Aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.“ Herkens äußert im Video die Hoffnung, dass man dank der Arbeit der Gewerkschaften gut durch diese Krise komme. „Ich hoffe vor allem, dass wir was für die Menschen erreichen können, die gerade sehr hoch gelobt werden, aber die am Ende des Tages doch nicht das verdienen, das sie verdienen sollten.“ Auch nach der Krise müsse man an die Menschen denken, die sich jetzt aufopfern.

Nach der Abstinenz in diesem Jahr will der DGB 2021 dann wieder auf die Straße. „Wir werden viele Themen haben“, sagt Herkens mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Krise. Da bahne sich aktuell politisch viel an, das man aufgreifen müsse.

