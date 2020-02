„Dichter dran“: Pforzheimer Stadtbühne lädt zum Matineefrühstück

Anzeige

Alles auf rot setzt das Pforzheimer Theater bei einer Frühstücksmatinee am Sonntag, 9. Februar. Aus Dietrich Wagners Buch „Rot werden“ werden Schauspieler Texte vortragen. Mitglieder des Balletts wollen dazu tanzen, und Paul Jadach wird sich musikalisch was zum Thema einfallen lassen.

Es kann Hilflosigkeit ausdrücken, Scham, Zorn und auch die freudige Erregung, die sich im Gesicht widerspiegelt beim Anblick eines geliebten Menschen. „Rotwerden ist etwas Schönes“, meint der Neuenbürger Psychologe und Autor Dietrich Wagner.

„Weil es nicht kontrollierbar ist, macht es uns menschlich, und wir werden sichtbar“, begründet der Fachmann seine Auffassung, dass daran nichts Peinliches sei. Facetten des Rotwerdens beleuchtet Wagner in seinem gleichnamigen Gedichtband.

Der Charme des Nicht-Kontrollierbaren

Die mal poetischen, mal humoristischen, hübschen kleinen Texte darin sind Grundlage eines Matineefrühstücks, zu dem das Theater Pforzheim am Sonntag, 9. Februar, 11 Uhr, ins Foyer einlädt. Chefdramaturg Peter Oppermann verspricht ein ebenso unterhaltsames wie nachdenklich stimmendes und: spartenübergreifendes Programm.

Schauspieler wie Ballettmitglieder werden Teil eines durch und durch roten Kosmos’ sein. Rot ist daher die vorherrschende Farbe in Kostümen und Schminke, wenn Ensemblemitglieder die augenzwinkernden Miniaturen vortragen. „Dein Erröten“, hat Wagner eine von ihnen genannt: „Darauf habe ich mir viel eingebildet. Aber du willst es gar nicht haben“, heißt es weiter.

Rotwerden ist ein Angebot

Wagner sieht im Rotwerden keine Schwäche, sondern den Ausgangspunkt für spannende Möglichkeiten der Begegnung: „Das ist ein Angebot, und der Andere kann darauf reagieren.“ Sein Buch will der Psychologe als Anti-Ratgeber verstanden wissen, in einer Welt, die dem einzelnen einen zunehmenden Optimierungs- und Anpassungszwang aufoktroyiert.

Kunst und Theater haben therapeutische Wirkung

Auf die therapeutische Kraft von Theater und Kunst generell setzt Wagner auch in seiner praktischen Arbeit. Naheliegend, dass dieser Aspekt ihn regelmäßig mit den Theaterleuten am Waisenhausplatz zusammen bringt. Dort wurde vor zwei Jahren sein Drama „Die Bürgermeisterin von Lampedusa“ mit großem Erfolg aufgeführt. Mehrfach gab es danach gemeinsame Veranstaltungen – wie die kommende am 9. Februar in der Reihe „Dichter dran – Literatur live“. Bei „Alles rot“ sollen sich Tanz, Schauspiel und Musik in einen flotten Reigen einreihen, der um dieses allzumenschliche Thema kreist. Oppermann und Wagner versprechen ein rundum sinnliches Vergnügen.

Siegrun Stütz kredenzt eine rote Torte

Dazu wird Siegrun Stütz, die zuletzt Besuchern des Pop-up-Cafés in der Fußgängerzone süße Leckereien kredenzte, eine rote Torte präsentieren. Und das – wie die Veranstalter hoffen – rot gewandete Publikum ist nicht nur dazu eingeladen mitzureden, es darf auch mitessen.

Psychologe Dietrich Wagner und Chefdramaturg Peter Oppermann erwarten zur roten Matinee vom Ballett die Tänzer Mei Chen und Willer Goncales Rocha unter Leitung von Guido Markowitz. Die Schauspieler Johanna Liebeneiner, Michaela Fent, Nika Wanderer, Myriam Rossbach und Thorsten Klein werden Miniaturen vortragen, und Bariton Paul Jadach will sich musikalisch mit dem Rotwerden auseinandersetzen.