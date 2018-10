Dobel: Schwerer Raub auf Lebensmittelmarkt mit Pistolen und Handgranate

Anzeige

Ein schwerer Raub ereignete sich am Mittwochabend im Netto-Markt in der Dorfwiesenstraße in Dobel. Nach bisherigen Ermittlungen betraten zwei bislang unbekannte männliche Täter um 19.00 Uhr den Markt. Sie hielten einem Kassierer und einer Kassiererin Pistolen und eine Handgranate vor und forderten die beiden auf, ihnen Bargeld auszuhändigen.

Während der Raubtat drohten die Räuber, die Handgranate in den Laden zu werfen. Dem Kassierer hielten sie zeitweise eine Pistole an die Schläfe. Als die Täter das Bargeld aus den beiden offenen Kassen hatten, verstauten sie es in Rucksäcken. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in nordöstliche Richtung.

Bei dem Raubgut handelt es sich um einen niederen vierstelligen Betrag. Einer der Täter wurde von seinem Komplizen mit dem Namen „Jakob“ angesprochen, teilte die Polizei mit.

Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach Zeugen

Einer der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahren alt, 1,80 bis 1,85 meter groß sowie schlank und schlaksig sein. Er habe blaue Augen, eine helle Hautfarbe und trug während der Tat dunkle Kleidung. Sein Gesicht war mit einer Art Sturmhaube vermummt. Er habe Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen und eine Pistole und eine Handgranate mit sich geführt.

Der zweite Täter soll 1,85 Meter groß sein und eine schlanke, schlaksige und unproportionale Figur aufweisen. Er soll schwarz-braune Augen und einen hellen Teint haben. Auch er trug einen dunklen, möglicherweise schwarzen, Sweatshirt-Pulli eine möglicherweise dunkelbraune Trainingshose und hatte einen Schal vor dem Gesicht. Auch er sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent und führte eine Pistole mit sich.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4097282