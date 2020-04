Drastischer Einbruch bei Steuereinnahmen in Pforzheim – „Vorausszahlungen auf null gesetzt“

Anzeige

Drastischer Einbruch bei Steuereinnahmen in Pforzheim. Immer mehr Firmen korrigieren ihre Prognosen nach unten. Weit nach unten. „Viele Unternehmen haben den Antrag gestellt, ihre bestehenden Steuerbescheide auszusetzen. Auch Steuervorauszahlungen für das Jahr 2020 wurden in großer Zahl auf null gesetzt“, so Finanzbürgermeister Dirk Büscher. Eine geregelt Haushaltsplanung ist bis auf Weiteres nicht möglich.

Eines ist klar: Die finanziellen Folgen der Corona-Krise werden schlimm für die Stadtkasse in Pforzheim. „Wie schlimm es für den Haushalt wirklich kommen wird, ist derzeit nicht seriös zu umreißen“, sagt Konrad Weber und seufzt. Bei der Bankenkrise vor rund zehn Jahren habe man wenigstens noch ein bisschen planen können. „Derzeit hält ein Plan nur von der Morgenpost bis zur Nachmittagspost“, so der Stadtkämmerer.

Was bleibt von 200 Millionen Euro Steuergeld?

Rund 200 Millionen Euro an Steuereinnahmen hatte die Stadt Pforzheim für das laufende Haushaltsjahr verplant. Was davon noch zu retten ist, will derzeit niemand schätzen. Dabei werden nicht nur die Steuern weniger. Büscher: „Es sind auch Gebühren, die wir nicht erheben, Kitas, Horte, Essensgelder und Weiteres.“

Die Stadt müsse also aufgrund der Corona-Pandemie „mit erheblichen Verschiebungen und Mindereinnahmen rechnen“. Von der Mai-Steuerschätzung des Bundes erhofft man sich aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens noch keine Planungssicherheit.

Keine Haushaltssperre in Pforzheim?

„Verlässliche Zahlen werden wir erst mit dem Halbjahresbericht der Stadtkämmerei vorliegen haben“, so Büscher. Dieser halbjährliche Bericht an die Finanzaufsicht des Regierungspräsidiums, unter dessen Kuratel die Pforzheimer Haushaltsplanung steht, erinnert daran, dass der städtische Haushalt schon vor Corona die Seuche hatte.

Auch deshalb besteht in Verwaltung und Politik bislang weitgehende Einigkeit darüber, eine förmliche Haushaltssperre – wie etwa im Enzkreis geschehen – nicht zu erlassen. „Eine Haushaltsperre würde gar nicht ausreichen“, so ein Finanzpolitiker gegenüber dieser Redaktion.

Büscher sagte auf Nachfrage: „Das Thema Haushaltssperre wurde in der Bürgermeisterrunde diskutiert. Es herrschte aber Einigkeit, dass wir im Moment noch von diesem Instrument absehen wollen.“ Allerdings könne sich die Frage jeden Tag neu stellen.

Unterdessen gibt es politische Forderungen. Stadtrat Michael Schwarz geht von Mindereinnahmen im zweistelligen Millionenbereich für das Haushaltsjahr 2020 aus. Der Freie-Wähler-Chef erwartet „eine harte Bewährungsprobe“ für das Gremium und sieht sofortigen Handslungsbedarf. „Viele bereits verabschiedete Projekt müssen umgehend auf den Prüfstand.“ Am Bäderkonzept wollen aber die meisten Akteure festhalten.

Uwe Hück fordert in der Corona-Krise weitere Lockerungen

Andere Räte wollen nach abwarten bis mehr Klarheit herrscht. „Nur schlechte Kaufleute schießen aus der Hüfte“, findet SPD-Fraktionssprecher Uwe Hück. Die Kämmerei müsse den Rat in Telefonkonferenzen regelmäßig unterrichten.

Derweil, so Hück, müsse es dringend eine weitere Lockerung beim Einzelhandel und auch für die Gastronomie geben. „Sonst wird Pforzheim zur Geisterstadt, weil viele Betreiber ihre Raten nicht mehr bezahlen können.“

