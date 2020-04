Anzeige

Eigentlich war an diesem Samstag, 18. April, beim Ski-Club Brötzingen auf der Wilferdinger Höhe Party angesagt. Einweihungsparty für drei Beachtennis-Courts auf feinstem Sand und das neue Padel-Areal auf Kunstrasen. „Die Arbeiten sind nahezu abgeschlossen“, sagt der Ski-Club-Vorsitzende Otto Eberle. Rund 150.000 Euro kostet den SCB der aufwendige Umbau der Anlage. Der Verein investiert in zwei Trendsportarten, mit denen neue Akzente gesetzt werden sollen. Gefördert wird das Projekt auch vom Badischen Sportbund (BSB) und der Stadt Pforzheim.

Durch Corona sei der Termindruck weggefallen, erklärt Otto Eberle. Wenn aber irgendwann grünes Licht komme, „dann können wir groß starten“. Mit mehr als 150.000 Euro ist die Investitionssumme „für uns gigantisch“, so Eberle. „Das muss ja vorfinanziert werden“, gibt er zu bedenken und hofft, dass „vielleicht im Spätjahr eine erste Fördergeld-Auszahlung kommt“.

Zuschüsse vom BSB und der Stadt Pforzheim

50 Prozent der Kosten (rund 77.000 Euro) wurden vom Badischen Sportbund (BSB) als förderfähig anerkannt, das heißt rund 23.000 Euro wird der Ski-Club Brötzingen vom BSB bekommen. Die Förderung in diesem Bereich sei nicht so üppig, sagt Eberle. Etwa 15.000 Euro gibt’s von der Stadt Pforzheim (20 Prozent der vom BSB anerkannten Kosten). Etwa 25 Prozent der Gesamtkosten werden also aus den Fördertöpfen abgedeckt.

Förderung beim Badischen Sportbund (BSB) beantragen:

Was zu beachten ist, damit die Mittel problemlos fließen können

– Antragsteller muss immer der Verein sein, nicht die Abteilung.

– Wenn die Kosten mehr als 50.000 Euro betragen, besteht eine Beratungspflicht durch den BSB.

– Es müssen bei der Beantragung alle Unterlagen und Finanzierungsnachweise vorliegen. Dazu gehören ein Kostenvoranschlag nach DIN 276, die Bauunterlagen, ein genehmigtes Baugesuch sowie eine verbindliche Finanzierungsdarstellung.

– Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn vom BSB die Baufreigabe erteilt wurde.

– Die Baufreigabe begründet noch keinen Rechtsanspruch auf einen Zuschuss. Das ist erst der Fall, wenn der Zuschuss bewilligt ist.

-Die Bewilligung kann einige Zeit in Anspruch nehmen und ein bis zwei Jahre dauern. Erst dann fließen die Mittel. Diese zeit muss vom Verein also zwischenfinanziert werden

Der restliche Betrag für das Projekt beim Ski-Club Brötzingen wurde auf klassischem Weg mit Eigenkapital (rund 20.000 Euro) und einem Darlehen (100.000 Euro) gestemmt – alles in allem die klassischen Finanzierungsbausteine bei einem Bauprojekt eines Sportvereins. (Dazu kommt häufig noch Geld durch Crowdfunding beziehungsweise Spenden, was beim SCB nicht der Fall war).

Ganz groß in Sachen Ski und Tennis war der SCB mit seiner Vier-Feld-Halle und den acht Hartplätzen im Freien. Doch das nachlassende Interesse am weißen Sport ist auch am SCB nicht spurlos vorbeigegangen. „Wir hatten eine der attraktivsten Anlagen im Umkreis – aber nur wenig Tennisspieler, die sich darauf tummelten“, verdeutlicht Otto Eberle. Mit diesem Zustand wollte er sich nicht zufrieden geben – vielmehr neue Akzente setzen.

Zwei Tennisplätze wurden in drei Beach-Tennis-Felder und die Padel-Anlage umgebaut

Vor etwa eineinhalb Jahren gewann er Martin Mößner (2. Vorsitzender) als Tennnis-Vorstand, holte Sven Deurer als sportlichen Leiter ins Boot. Der 120 Mitglieder starken Tennis-Abteilung des SCB wurde „wieder Leben eingehaucht“, wie Eberle sagt. Als erstes erhielt die Anlage ein optisches Facelifting. Ein Fitnessparcours und ein Boulefeld wurde angelegt, vor allem aber: ein aufwendiger Umbau beschlossen. Zwei Tennisplätze wurden für die drei Beach-Felder und die Padel-Anlage geopfert. „Um neuen Trendsportarten Rechnung zu tragen und jüngere anzusprechen“, so Eberle.

Da ist der SCB ein innovativer Vorreiter im Pforzheimer Raum

Padel (wird auf kleineren Feldern als Tennis mit kurzen Schlägern ohne Bespannung im Doppel gespielt) hat seinen Ursprung in Südamerika und findet in Deutschland immer mehr Fans. „Das wird sich auch bei uns durchsetzen“, meint Eberle. Und Beach-Tennis? Das werde beim Deutschen Tennis Bund (DTB) forciert: „Es gibt noch keinen Verein im Kreis, der das anbieten kann. Da ist der SCB ein innovativer Vorreiter im Pforzheimer Raum“, sagt Eberle und freut sich auf die Einweihungsparty nach Corona.

Eberle: „Auch unser Gastronom investiert beträchtlich und es wird, wenn’s wieder los gehen kann, einen völlig neu gestalteten Biergarten geben. Sportpark sei ein „großes Wort“, meint er. Aber genau das schwebt dem Ski-Club Brötzingen auf seinem Vereinsgelände auf der Wilferdinger Höhe vor.

Sportförderung in Pforzheim

Im Pforzheimer Rathaus leitet Dominik Bernecker die Abteilung Sport im Amt für Bildung und Sport. Er gibt Auskunft über die kommunale Sportstättenförderung.

In Karlsruhe gibt es 35 Prozent Zuschuss bei Neubauten, 50 Prozent bei Sanierungen – und zwar auf die Gesamtkosten. In Bruchsal sind es nur acht, in Bretten und Ettlingen 20 Prozent der vom Badischen Sportbund (BSB) anerkannten Kosten. Und in Pforzheim?

Bernecker: Die Bezuschussung beim Sportstättenbau liegt bei 20 Prozent des vom BSB als förderfähig anerkannten Aufwands der Gesamtmaßnahme. 40 Prozent sind es bei Projekten mit einer Nutzung durch den Schulsport.

In Pforzheim gehören die meisten Sportanlagen der Stadt und sind an Vereine verpachtet. Was bedeutet das?

Bernecker: Dies hat zur Folge, dass größere Bauprojekte, wie zum Beispiel eine Sportplatzsanierung, dann Aufgabe des Eigentümers sind und in der Regel nicht zu Lasten des Vereins gehen. Somit fließen dafür keine Investitionszuschüsse an die Vereine, die Stadt fördert dann aber direkt durch die Durchführung der Baumaßnahme.

Wie hoch ist in Pforzheim das Budget für die Sportstättenförderung?

Bernecker: Bezogen auf Investitions- und Baukostenzuschüsse hat die Stadt dafür ein jährliches Budget von 50.000 Euro. In der Regel ist das Budget ausreichend und wird nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht voll ausgeschöpft.

Worin liegt der größte Investitionsbedarf?

Bernecker: Der Schwerpunkt liegt im Moment bei der technischen Modernisierung. Viele Vereine sind dabei, ihre in die Jahre gekommenen Funktions- und Vereinsräume auf den neuesten Stand zu bringen.

Was fördert die Stadt Pforzheim im sportlichen Bereich noch?

Bernecker: In den neuen, am 18. Februar in Kraft getretenen und rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 geltenden Richtlinien, gibt es unterschiedliche Zuschussbereiche wie Jugendsport, Veranstaltungen, Ehrenamt, vereinseigene Sportstätten (Betriebszuschüsse) oder Miet- und Pachtzuschüsse.

Sportstättenförderung: So profitieren die Vereine

Die Zuschüsse des Badischen Sportbunds sind für die Clubs wichtig

Die Nachfrage ist größer als das Angebot – die Gelder reichen kaum aus



In manchen Fällen würde Wolfgang Elfner gerne etwas mehr helfen, als es in seiner Macht steht. Elfner ist beim Badischen Sportbund (BSB) für die Sportstättenförderung zuständig und berät Vereine, die auf ihrem Gelände neu bauen oder sanieren wollen. Wenn es aber um die Bewilligung der Zuschüsse geht, sind nicht alle Clubs mit der errechneten Summe immer ganz zufrieden, was weniger an Elfner als an den Tücken des Systems liegt.

„Viele haben im Hinterkopf, dass wir 30 Prozent ihrer Kosten übernehmen“, sagt Elfner. Diese Zahl sei grundsätzlich auch nicht ganz falsch, so hoch ist die Regelförderung, doch dabei gebe es einiges zu beachten. Denn es greifen relativ früh Deckelungen, was in den Förderrichtlinien als maximal zuschussfähige Kosten bezeichnet wird. Bei einem Großspielfeld sind das beispielsweise 280.000 Euro. Bleibt ein möglicher Zuschuss von rund 93.000 Euro. Dabei kostet ein neues Kunstrasenfeld schon einmal bis zu einer dreiviertel Million Euro. Macht in dieser Beispielrechnung also einen reellen Zuschuss des BSB von 12,5 Prozent und damit weit weniger als viele Vereine es sich vorstellen oder wünschen würden.

Gleiches gilt etwa auch für Sporthallen, wo die Deckelung bei 360.000 Euro liegt oder für Tennisplätze (32.000 Euro) und Reithallen (170.000 Euro). Die tatsächlichen Baukosten betragen auch hier meist ein Vielfaches. Elfner sieht darin in zweifacher Hinsicht ein Problem: „Auf der einen Seite haben wir davongaloppierende Baupreise, womit die Deckelungen viel zu früh greifen“, sagt er. Andererseits stehen seit Jahren nicht ausreichend Mittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung, was zu einem Antragsstau führt. Das Zuschussvolumen, das aus dem Wettmittelfonds von Lotto Baden-Württemberg stammt, beträgt beispielsweise für das laufende Jahr drei Millionen Euro. „Wir hätten aber einen Bedarf von rund 3,9 Millionen Euro“, so Elfner. Als Ergebnis müssen Projekte ins nächste Jahr verschoben werden, die Bewilligungen dauern länger, was wiederum die Vereine trifft. Sie müssen die zu erwartenden Zuschüsse zwischenfinanzieren, bis es zur Auszahlung kommt.

Mit diesem Zustand ist Elfner nicht zufrieden. „Das wird mit Sicherheit ein Thema sein, wenn der Solidarpakt IV verhandelt wird“, sagt er. Denn darin ist das Fördervolumen des Landes Baden-Württemberg für den Sport geregelt. Die Sportstättenförderung ist ein beträchtlicher Teil davon. BSB-Präsident Martin Lenz wird mit am Verhandlungstisch sitzen und ein Auge darauf haben, dass in diesem Bereich der Stau mit dem neuen Solidarpakt, der ab 2022 gelten soll, etwas abgebaut werden kann.

Den Vereinen wäre es zu wünschen, denn viele Sportanlagen sind in die Jahre gekommen und dringend renovierungsbedürftig. Die Banken sind aber oft zurückhaltend, vor allem, wenn der Grund und Boden, auf dem Hallen, Plätze und Umkleiden errichtet sind, den Clubs nicht selbst gehört. Es stellt sich dann oft die Frage nach Ausfallbürgschaften. Klar ist: Je weniger der Gesamtkosten vom Verein selbst zu tragen sind, desto besser. Hier ergibt sich aber das nächste Problem. Denn die zweite Säule, über die Förderung möglich ist, nämlich die kommunale – Pforzheim: siehe „Fünf Fragen“; Neuenbürg: 20 Prozent der vom jeweiligen Dachverband bezuschussten Kosten; Remchingen: 20 Prozent des vom BSB anerkannten Förderbescheids; Königsbach-Stein: 10 Prozent der Gesamtkosten (wirtschaftliche/gewerbliche Betriebsteile ausgeschlossen); Mühlacker: Investitionen in alle für den Sportbetrieb benötigten Räume werden mit 20 Prozent der Kosten unterstützt; außerdem kann die Stadt ein zinsfreies Darlehen für 15 Prozent der Kosten gewähren – orientiert sich häufig an den Richtlinien des BSB. So schlagen die früh greifenden Deckelungen gleich doppelt zu Buche.

Betrachtet man beide Säulen der Förderung, lässt sich zwar durchaus ein Gesamtzuschuss von knapp der Hälfte der Gesamtkosten erreichen, aber nur dann, wenn diese nahe der Deckelungen liegen. Bei Renovierungen kann das noch eher der Fall sein als bei Neubauprojekten. „Sanierungen machen fast 70 Prozent der Anträge aus“, erklärt Elfner. Das zeige auch, wie groß hier der Bedarf ist.

Er selbst hat viele Projekte mitbegleitet und bietet allen Vereinen, die mit dem Gedanken spielen, baulich tätig zu werden, seine Unterstützung an. Bei Gesamtkosten über 50.000 Euro besteht ohnehin eine Beratungspflicht. Diese Zeit nimmt sich Wolfgang Elfner gerne, auch wenn er manchen Clubs damit erst die Augen öffnet. Die schönsten Momente sind für ihn aber die, wenn Projekte realisiert wurden, die es ohne die Zuschüsse und Unterstützung seines Hauses nicht gegeben hätte. Marcel Winter