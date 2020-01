Anzeige

Am Dienstagnachmittag sind auf der A8 kurz vor der Abfahrt Pforzheim-Nord drei Lkw aufeinander aufgefahren. Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, wurde dabei eine Person eingeklemmt. Die Fahrbahn ist in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.

