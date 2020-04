Anzeige

Reisen sind in Corona-Zeiten erst einmal auf Eis gelegt. Das geht auch Doris und Reinhard Kappes so, die mit dem Fahrrad 4.500 Kilometer durch Deutschland und die Schweiz fahren wollten – als Botschafter für die Krebsvorsorge-Organisation „Pink Ribbon“.

„Ja, mit dieser Entwicklung haben wir nicht gerechnet. Wir hängen gerade in der Warteschleife“, sagt Reinhard Kappes im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Tour für die Brustkrebs- und Prostatavorsorge-Organisation „Pink Ribbon“ sollte Anfang Mai in Genf starten und dann quer durch die Schweiz und Deutschland führen. Doch das Coronavirus machten den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Ein halbes Jahr lang wollte das Dürrner Paar unterwegs sein und „Deutschland erfahren“ – unter diesem Motto stand die Tour. Den beiden Sportbegeisterten ging es darum, Lust am Radfahren zu wecken und zu zeigen, wie vielfältig und lebenswert Deutschland ist – mit einem Blog im Internet und einem Reiseführer nach der Tour.

Ob die Dürrner dieses Jahr überhaupt starten können, ist allerdings ungewiss. „Vorläufig scharren wir noch mit den Hufen. Wir haben die Tour erst einmal aufgeschoben bis Ende Juli. Wenn wir dann noch starten können, werden wir es tun. Später macht es keinen Sinn mehr“, sagt Reinhard Kappes.

Das Paar will auf der Benefizradtour mit Menschen in Kontakt kommen

Die Tour erst im August am Bodensee zu starten, wäre auch noch möglich, dann müssten sie den Schweizer Teil aber auslassen, erklärt Doris Kappes. Wahrscheinlicher sei aber, dass sie die Fahrt ganz auf nächstes Jahr verschieben.

Das Paar will sich Zeit lassen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, Flyer zu verteilen und sich mit anderen über eigene Erfahrungen auszutauschen. In Corona-Zeiten mit Reisebeschränkung, Abstand halten und geschlossenen Campingplätzen, ist das schwer umzusetzen. „Es hat keinen Sinn loszufahren und die Leute auf Krebsprävention hinzuweisen, wenn sie ganz andere Probleme haben“, sagt Reinhard Kappes.

„Rosa Schleife“ sollte in Genf starten

Die Tour auf der „rosa Schleife“ sollte in Genf starten. Als weitere Stationen waren Lausanne, Fribourg, Bern, Luzern, Zürich und Kreuzlingen vorgesehen. Über Schwenningen geht die Tour bis Bietigheim. Über Kraichgau und Mühlacker wollten Kappes nach Mühlacker und Pforzheim fahren und von hier aus über Karlsruhe, Kassel bis nach Berlin, Bremen, durch das Ruhrgebiet, Bayern nach Passau.

Mit Pink Ribbon sei man im Gespräch, um gemeinsam die Situation einzuschätzen.

Kappes engagieren sich in der Lokalpolitik

Die Zeit in der Warteschleife vertreiben sich das Ehepaar – beide sind im Ruhestand – mit Wandern und Radfahren. Außerdem sind beide lokalpolitisch engagiert.

Reinhard Kappes ist Tourenleiter beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und Radwegepate für einen Streckenabschnitt im Enzkreis. Zwischen Dürrn, Mühlacker und Knittlingen will er Schäden und verdrehte Schilder katalogisieren und dem Enzkreis melden. Der Landkreis sei gut dabei, wenn es darum geht, Lücken im Radwegenetz zu schließen, findet Kappes. In Birkenfeld stehe noch die Anbindung an den Enztalradweg in der Debatte. Das Stück auf der B294 von Dürrn in Richtung Bauschlott sei genehmigt und könne gebaut werden.