Ein Häftling klagt wegen der Situation im Abschiebegefängnis Pforzheim

„Unmenschlich“ – so bezeichnet Iman Cavli die Zustände im Abschiebegefängnis in Pforzheim, das vor zwei Wochen wegen Corona eigentlich geschlossen wurde. Cavli wurde am vergangenen Freitag aus Darmstadt nach Pforzheim verlegt. Er soll in die Türkei abgeschoben werden. Wann, das ist ungewiss. Cavli sieht seine Grundrechte verletzt. Deshalb klagt der 38-Jährige jetzt vor dem Bundesgerichtshof.

Seit 30 Jahren lebt Cavli in Deutschland. Er ist mit einer türkisch-stämmigen Deutschen verheiratet und hat zuletzt im Kreis Offenbach gelebt. Weil er mit Drogen gehandelt hat, saß er in der Nähe von Kassel zwei Jahre im Gefängnis. Wegen guter Führung wurde er vorzeitig entlassen.

Als er sich nach seiner Haftstrafe bei der Ausländerbehörde gemeldet habe, sei er verhaftet worden – warum wisse er nicht, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion.

Vorstrafe könnte ein Grund für die Abschiebung sein

Sein Rechtsanwalt Bernd Strieder aus Offenbach sieht in Cavlis Vorstrafe einen Grund für die Abschiebung. „Das Strafverfahren füllt sechs Ordner“, sagt er. Das Landgericht Darmstadt hatte Cavli zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt – „das ist kein Pappenstiel“, so Strieder. Auch das vor einem Jahr verschärfte Bundesabschiebegesetz spiele eine Rolle in der Angelegenheit.

Cavli habe wohl keinen gültigen „Aufenthaltstitel“ in Deutschland gehabt, fügt Michael Schaich, Pressesprecher im hessischen Innenministerium, hinzu. Über das Verfahren einer einzelnen Person könne er keine weiteren Angaben machen, so Schaich weiter.

Fünf Männer sind aus Hessen nach Pforzheim verlegt worden

Baden-Württemberg habe hier Amtshilfe für das Land Hessen geleistet, ergänzt Carsten Dehner, Pressesprecher im Innenministerium in Baden-Württemberg. In Darmstadt saß Cavli zuletzt zwei Monate in Abschiebehaft. Als das dortige Abschiebegefängnis geschlossen wurde, sind außer Cavli zwei Marokkaner, ein Tunesier und ein Ghanaer im Pforzheimer Abschiebegefängnis untergebracht worden – Letzterer in Quarantäne.

Er habe eine Einzelzelle, die zwischen 22 und 7 Uhr abgeschlossen wird, erzählt Cavli. Tagsüber kann er duschen, die Küche und das Internet nutzen. Ein Mal am Tag ist Hofgang. „Das Essen ist ungenießbar. Ich ernähre mich nur von Toast“, sagt Cavli.

Die Ungewissheit macht Iman Cavli zu schaffen

Was dem 38-Jährigen aber mehr zu schaffen macht, ist die Ungewissheit. Er versteht nicht, dass er und die anderen vier Männer in Pforzheim wie Häftlinge gehalten werden. Er hält das für rechtswidrig und verweist auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH), nach dem Abschiebehäftlinge nicht wochenlang in Sicherungshaft sitzen dürfen, wenn unklar ist, wann das Flugzeug starten kann. „Ich sitze aber seit zwei Monaten“, klagt Cavli.

Am Montag hat er deshalb ein Rechtsbeschwerdeverfahren gegen den Beschluss des Landgerichts Darmstadt angestrengt. Das Verfahren ist anhängig, bestätigt Dietlind Weinland, Pressesprecherin am Bundesgerichtshof.

Das BGH-Urteil sei eine Einzelfallentscheidung gewesen, erklärt Rechtsanwalt Strieder. Rechtswidrig sei Cavlis Situation, wenn das BGH das auch so sieht.

Der 38-Jährige sieht seine Grundrechte verletzt

Cavli hofft, dass er mit seiner Beschwerde Erfolg hat und dass er aus der Haft rauskommt. Vor Ende Mai sieht er für sich und seine Mithäftlinge keine Möglichkeit, abgeschoben zu werden und findet, dass während ihrer Haft in Pforzheim ihre Grundrechte verletzt werden. Sie könnten ihre Religion nicht ausüben und dürften wegen Corona auch keine Besuche empfangen.

Ich will Gerechtigkeit für mich und die anderen hier. Iman Cavli

„Sie haben niemanden, es geht ihnen schlecht“, sagt Cavli über die vier anderen Männer im Abschiebegefängnis. Darum setze er sich auch für sie ein. „Ich will Gerechtigkeit für mich und die anderen hier.“