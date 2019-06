Einsatz in Pforzheim: Kind steckt mit Finger in Loch fest

Anzeige

Zu einem Einsatz der etwas anderen Art wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend nach Pforzheim-Huchenfeld gerufen: Insgesamt zehn Feuerwehrleute und drei Fahrzeuge waren im Einsatz, um den Finger eines etwa vier Jahre alten Kindes aus dem Loch einer nicht angebrachten Kopfstütze in einem Auto zu entfernen.

Vermutlich hatte das Kind an dem Loch herumgespielt, als es in der engen Öffnung stecken blieb. Die Eltern, die sich offenbar nicht mehr anders zu helfen wussten, schalteten gegen 18.30 Uhr die Einsatzkräfte ein, so ein Sprecher der Feuerwehr. Man werde wohl, um das Kind aus seiner misslichen Lage zu befreien, den Sitz auseinander nehmen müssen, erklärte der Sprecher auf Anfrage weiter.