Bestellungen von Corona-Risikogruppen nehmen bei Einkaufshilfen im Enzkreis zu

Einen Einkaufsservice für Corona-Risikogruppen gibt es mittlerweile in mehreren Enzkreis-Gemeinden. Das kostenlose Angebot der evangelischen Kirchengemeinden in Kieselbronn und Dürrn in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz ist in den vergangenen zehn Tagen gut angenommen worden.

„Es werden von Tag zu Tag mehr Bestellungen. Am Dienstag waren es zehn, Tendenz steigend. Die Leute nehmen es besser an und es ist spürbar, dass die Maßnahmen der Regierung langsam an der Basis ankommen“, sagt der Kieselbronner Gemeindediakon Raphael Beil. Im Blick haben die Einrichtungen wie berichtet Menschen, die vom Corona-Virus besonders gefährdet sind, also Alte und Kranke und Menschen, die sich in Quarantäne befindet.

Bestellt werden Lebensmittel und Haushaltsartikel

Bestellt werden vor allem Lebensmittel und Haushaltsartikel. „Man merkt, dass manche Menschen wieder mehr planen müssen. Es gibt halt nur zwei Mal die Woche etwas und man kann nicht jeden Tag einkaufen gehen. Das ist glaube ich auch ein Gewinn für viele“, erzählt Beil.

Es werden von Tag zu Tag mehr Bestellungen. Raphael Beil, Gemeindediakon

Bestellt werden kann bei Beil per Telefon oder E-Mail. Er gibt die Bestellung an den Raiffeisen Frischemarkt an der Pforzheimer Straße in Kieselbronn weiter. Hier richten Mitarbeiter die Pakete. Ausgeliefert werden sie dienstags und freitags vom Kieselbronn Roten Kreuz.

Die Fahrten gehen derzeit noch hauptsächlich zu Kunden in Kieselbronn, „aber so langsam melden sich auch Menschen aus Dürrn, die unser Angebot annehmen“, so Beil, der erwartet, dass sich die Nachfrage bald weiter steigern wird.

Die Kooperation mit dem Roten Kreuz laufe rund und „wir erleben, dass es sowohl viele Menschen gibt, die sich engagieren möchten, aber auch viele, die sehr dankbar für unseren Service sind und ihn gerne in Anspruch nehmen.

Gleichzeitig melden sich Menschen zum Helfen, die selbst einer Risikogruppe angehören“, so Beil. Das Bewusstsein, hier Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei noch nicht überall ganz angekommen.

Hilfsangebote auch in Keltern und Neulingen

Auch die evangelische „3SAM-Kirchengemeinde“ hat einen Einkaufslieferservice für gefährdete Personen in Ellmendingen, Dietenhausen und Weiler eingerichtet. Eingekauft wird bei Pistons Edeka-Markt in Ittersbach und ausgeliefert montags, mittwochs und freitags. Übernommen werden auch Apothekengänge.

Die Lage ist noch ruhig, eine Lieferung gab es bisher, sagt Gemeindediakon Rainer Schemenauer.

In Neulingen gibt es viele Lieferangebote: Neben dem DRK mit den Ortsverbänden Neulingen I und II bieten der 1. FC Nußbaum und der FV 08 Göbrichen Hilfe bei Einkäufen, Botengängen und der FC Nußbaum bietet auch an, mit dem Hund spazieren zu gehen.

Das Jeff Klotz Verlagshaus beliefert Haushalte mit Lebensmitteln, Kuchen und Büchern.

Verein bietet Gassigänge an

Als Gemeinschaftsaktion haben sich die Gemeinde Remchingen, lokale Betriebe, der BDS Remchingen und die Internetagentur GKMB das Portal www.remchingen-liefert.de bereitgestellt.

Hier findet man Hilfen, Dienstleistungen, Lieferdienstangebote sowie Unterstützung und Beistand zur Bewältigung des Alltags.

Weitere Informationen gibt es bei der Gemeinde Remchingen unter der Telefonnummer (0 72 32) 79 79 900, E-Mail: infor@remchingen.de oder bei „Remchingen liefert“, Telefonnummer (0 72 32) 37 23 55, E-Mail info@remchingen-liefert.de

Service

Bestellungen können bei dem Gemeindediakon Raphael Beil unter Telefon (0 72 37) 48 02 03 oder via E-Mail über raphael.beil@eki-kieselduerrn.de aufgegeben werden.

Bestellungen nimmt auch die 3SAM-Kirchengemeinde unter Telefon (0 72 36) 28 97 39 oder per Mail: Einkauf@3SAM-Kirchengemeinde.de

Der 1. FC Nussbaum: (0160) 94 65 42 51, FV 08 Göbrichen: (0163) 63 32 463.

Jeff Klotz-Verlagshaus: Telefon (0152) 04 33 49 94, E-Mail: info@klotz-verlagshaus.de