Brandstiftung an Autos in Pforzheim: 24-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Nach einer Serie von Brandstiftungen an verschiedenen Fahrzeugen zwischen dem 26. November und dem 3. Dezember in Pforzheim, Neuenbürg, Remchingen-Singen und Kämpfelbach-Ersingen ist am Freitagnachmittag ein 24-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, welcher auch vollzogen wurde. Das berichtete die Polizei am Samstag in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden die Beamten auf einen 24-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam, so die Polizei. Am Freitagnachmittag konnte der im Enzkreis wohnhafte Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit in der Nähe seiner Wohnung festgenommen werden. Bislang schweigt der Mann zu den Tatvorwürfen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim dauern an.

Hoher Sachschaden

Bei den vier Taten wurden insgesamt 15 Fahrzeuge in Brand gesetzt. Auf weitere fünf Autos griff das Feuer über. Darüber hinaus wurden unter anderem auch Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hatte die Ermittlungsgruppe „Lenkrad“ eingerichtet. Neben der Staatsanwaltschaft in Pforzheim sind zwanzig Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der Ermittlungsgruppe tätig.

ots/BNN