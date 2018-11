Anzeige

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen sind in der Nacht auf Sonntag in Pforzheim zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden.

Laut Polizei waren die Beamten gegen 1.40 Uhr zu einem Streit vor einer Shisha-Bar in der Kronprinzenstraße gerufen worden. Als die 21 Streifen vor Ort eintrafen, sollen sich dort etwa 30 bis 40 Personen aufgehalten haben. Laut Polizei ließ soch nicht klären, ob alle an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren.

Zwei Männer mit Stichverletzungen

Zwei Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 32-jähriger Türke wies Stichverletzungen am Oberkörper aus, akute Lebensgefahr bestehe aber nicht. Ein 21-jähriger Iraker kam ebenfalls mit Stichverletzungen in die Klinik.

Mehrere Festnahmen, kein Gewahrsam

Die Beamten nahmen mehrere Personen vorläufig fest, alle kamen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen aber wieder frei. Laut Polizei haben sich mögliche Zeugen und mutmaßliche Täter nicht bereit gezeigt zu kooperieren. Deshalb lägen Ablauf und Hintergründe des Streits im Dunkeln.

Verdacht der versuchten Tötung

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen des Verdachts einer versuchten Tötung sowie gefährlicher Körperverletzung.

In der Goldstadt kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen großen Personengruppen. Die Polizei will für ein besseres Gefühl der Bürger nun mehr Präsenz in Pforzheim zeigen.