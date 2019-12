Fabian Breitsamer stand 48 Stunden auf dem Laufband

Anzeige

Er hat sich gequält, er hat gekämpft, hatte ans Aufhören gedacht, ist aber trotzdem 48 Stunden durchgelaufen – und hat am Samstag, Punkt zwölf Uhr, das Laufbahn abgeschaltet. Unter dem prasselnden Beifall zahlreicher Fans hat der Ispringer Ultraläufer Fabian Breitsamer nach zwei Tagen die Jagd nach einer neuen Bestmarke für das Guinnessbuch der Rekorde abgeschlossen.

Von unserem Mitarbeiter Bernd Schweinberger

Dabei geriet dieses Vorhaben auf Grund des Rennverlaufes fast schon zur Nebensache. Dass es dem 30-Jähringen nicht gelang, den Rekord des Iren Tony Mangan (405,22 Kilometer) zu brechen, entschied sich bereits nach 15 Stunden: die rechte Achillessehne streikte und fortan konnte sich Breitsamer nicht mehr in der erforderlichen Geschwindigkeit fortbewegen. „Da musste ich mein Ziel revidieren und wollte nur noch durchkommen“, so der Ispringer Läufer, der sich tapfer diesen Wunsch erfüllte. Nach 267,4 Kilometern blieben die Uhren stehen.

Schmerzen größer als die Müdigkeit

„Das waren Höllenqualen, so etwas werde ich nie mehr machen, selbst wenn mir jemand viel Geld dafür bieten würde. Das war bei jedem Schritt wie ein Stich mit dem Messer. Die Schmerzen waren weit größer als die Müdigkeit“, bilanzierte der Ultraläufer – war aber trotzdem nicht enttäuscht.

Nachdem er seinen 15 Monate alten Sohn Teo und seine Frau Anna-Lena lange gedrückt hatte, schnappte er sich eine Flasche Bier und einen Fleischkäseweck und feierte trotzdem im Kreis seiner Fans und seiner Laufkollegen von Getting Tough, die als Hindernisläufer unglaubliche Rennen bewältigen.

Sportliche Unterstützung

Der in Indien beschäftigte Lukas Kempe aus Berlin hatte seinen Kurztrip in die Heimat so gelegt, dass er Breitsamer auf dem Laufband begleiten konnte. Wie viele andere auch, die ihn sportlich unterstützten. So auch Moderator Markus Ertilt aus Wendlingen oder Felix Baiker aus Ravensburg.

Am meisten fühlte aber sicher Anna-Lena Breitsamer, die über 50 Stunden so gut wie nicht geschlafen hatte, mit dem Rekordjäger. „Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist“, so die erschöpfte Gattin. Dabei hatte sie dieser Idee beim Mittagstisch spontan zugestimmt, als ihr Mann sagte: „Ich mach da mal einen Weltrekord“. Es sei alles sehr spannend gewesen und auch sehr emotional, man habe viele durchgemacht, von ganz oben bis ganz unten, vor allem in den letzten Stunden. Da habe auch Söhnchen Teo Aufbauarbeit leisten müssen.

Markus Ertilt gab den staunenden Fans Einblicke in die Organisation. So erhalte Breitsamer Essen und Getränke, die unterschiedlicher nicht sein können. Neben diversen Gels, Salzstangen, Chips, Toast mit Erdnussbutter, Chicken Mc Nuggets, Reis mit Curry, gab es für ihn sogar Dominosteine und dazu viel Wasser.

Unglaublicher Zuspruch

„Man muss versuchen, das richtige Maß zu finden, Salz darf natürlich nicht fehlen und selbst Schmerztabletten wurden nach der Verletzung zur unerwünschten Begleiterscheinung“, erklärte Ertilt. Zwischendurch hatte der Ultraläufer auch ans Aufhören gedacht, doch er wollte seine vielen Fans nicht enttäuschen. „Es waren unglaublich viele da, die mich unterstützt haben, das war gigantisch“, freute er sich über den unerwarteten Zuspruch. Selbst lange nach Mitternacht klopften Interessenten an die Eingangstür bei Intersport Schrey, um ihr Idol anzufeuern.

Ganz begeistert von der Aktion war auch Geschäftsführerin Nicole Kälber: „Das war eine tolle Veranstaltung und hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt sie, die sogar viele Stunden lang die Live-Kamera bediente. Aus der großen Riege der freiwilligen Helfer hob sie neben dem für die Technik zuständigen Josef Grössl vor allem Dorothee Leicht hervor, die sich mit vielen Verordnungen und strikten Vorgaben rund um einen Eintrag in das Guinnessbuch der Rekorde befassen musste.

Fabian Breitsamer will dem verpassten Rekord nicht lange nachtrauern. Er ist sich sicher, dass er es hätte schaffen können – ohne die Verletzung. „450 Kilometer wären möglich gewesen, ich war gut unterwegs. Aber eine Wiederholung wird es nicht geben“. Laufen sei vorerst zweitrangig, an erster Stelle stehe jetzt die Familie.