Fällt das Goldstadtfieber mit verkaufsoffenem Sonntag aus?

„Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Corona-Infektion“, teilt am Montagnachmittag die städtische Pressestelle in Pforzheim mit. Am Wochenende war ein Familienvater aus dem Enzkreis positiv auf das Virus getestet worden. Er und seine Familie stehen unter Quarantäne. An Schulen und Kitas lief der Betrieb offenbar normal.

Fällt womöglich das Goldstadtfieber mit verkaufsoffenem Sonntag am 29. März Corona zum Opfer? Bei Wirtschaft und Stadtmarketing habe man sich den ganzen Montag mit dem Thema befasst, sagt WSP-Direktor Oliver Reitz unserer Redaktion. „Stand heute halten wir eine Absage für nicht erforderlich. Wir bewerten das aber jeden Tag neu.“

An diesem Dienstag soll das beliebte Event Thema bei der Taskforce des Gesundheitsamts sein. Reitz: „Die Sicherheit und Gesundheit der Menschen sind uns am wichigsten.“ Zwar gebe es noch keinen Corona-Fall in Pforzheim. „Aber wir ziehen mit dem Event auch viele Leute von außerhalb an.“

„Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Corona-Infektion in Pforzheim“, bestätigt unabhängig davon die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Nachdem ein 46-jähriger Familienvater aus Niefern-Öschelbronn am Wochenende positiv auf das neue Coronavirus getestet wurde, zeigen dessen Ehefrau und die beiden Kinder bislang keine Symptome, so die Pressestelle weiter. Die Familie steht unter Quarantäne. Der Vater habe sich vermutlich in Südtirol infiziert. Die Kinder seien für zwei Wochen aus dem Schulbetrieb herausgenommen worden. Dort, beim Theodor-Heuss-Gymnasium, laufe der Betrieb normal weiter.

OB: Wir sind im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt

„Wir sind im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt und entscheiden auf Basis von Fakten“, wird OB Peter Boch zitiert.

In den Kitas lief der Betrieb am Montag normal. Zwei Mitarbeiterinnen, die in Risikogebieten waren, habe man herausgenommen und zum Gesundheitsamt geschickt, so die Diakonie.

Gesundheitsamt verstärkt Hotline

Mittlerweile hat das Gesundheitsamt seine Hotline verstärkt. Es werde dafür medizinisch geschultes Personal aus anderen Bereichen eingesetzt, teilt der Erste Landesbeamte Wolfgang Herz mit und bittet darum, das Landratsamt nur in dringenden Angelegenheiten aufzusuchen. Die Leiterin des Gesundheitsamts, Brigitte Joggerst, empfiehlt zu Hause zu bleiben, wenn man Schnupfen, Husten oder andere Symptome hat, insbesondere in Verbindung mit Fieber. Es gehe nicht um Panikmache, betont Herz.

„Wir wollen Ansteckungswege unterbrechen und so versuchen, die Corona-Welle flach zu halten.“

Derzeit würden Hinweise für Geflüchtete vor allem in Gemeinschaftsunterkünften in deren Muttersprachen erstellt. In erster Linie bezögen diese sich auf regelmäßiges gründliches Händewaschen und „richtiges“ Husten in die Armbeuge.

Mir geht’s blendend

Mehr Glück als der Familienvater aus Niefern-Öschelbronn hat dagegen ein anderer Südtirol-Rückkehrer. „Mir geht’s blendend“, erzählt Jörg Augenstein. Dennoch muss er sich derzeit den Frust aus dem Leib joggen, weil er bei seinen Aktivitäten ausgebremst wird. So hat der Urlaub vor kurzem in dem Risiko-Gebiet seine Moderation der Sportlerehrung am Freitagabend verhindert. „Am Samstag bin ich wieder on Tour“, sagt Augenstein. Dann sind die zwei Wochen Rückzug aus der Öffentlichkeit um. Die Vollversammlung der Schiedsrichtervereinigung wurde auf 19. März, 19 Uhr, bei der TGS verlegt.

Inzwischen ziehen mehr und mehr Veranstalter den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts folgend zurück. In Pforzheim betrifft das die Barparade, die auf Ende Mai beziehungsweise Anfang Juli verschoben werden soll. Die Veranstaltung „Einblick x Durchblick = Weitblick“ am 13. März im CCP fällt ebenfalls aus und soll im Herbst nachgeholt werden.

Bis auf Weiteres sagt das Helios Klinikum Patientenveranstaltungen und Informationsabende für werdende Eltern ab. Dazu gehört auch der Vortrag von Frauke am 12. März, 17 Uhr, zum Thema Nachsorge bei Brustkrebs.

Das Ordnungsamt Niefern hat alle Veranstaltungen im März untersagt, darunter fällt auch das Konzert „Mandolinata Karlsruhe“ am 15. März, 16 Uhr im Johanneshaus Öschelbronn. Es soll nachgeholt werden. Das für Samstag, 14. März, 20 Uhr, in der Erlentalhalle Ötisheim geplante Benefizkonzert entfällt ebenfalls. Die Ü-30-Party am 14. März in der Kulturhalle Remchingen wird in den Herbst verschoben. Andere Veranstaltungen in der Kulturhalle finden nach derzeitigem Stand statt.

In Kieselbronn verzichtet man auf den Osterbasar am 29. März. Die Touristik Bad Wildbad sagt ihren Gesundheitstag am 15. März ab. Auch die Seniorenmesse in Straubenhardt, die ebenfalls für 15. März vorgesehen war, entfällt und wird an einem anderen Termin nachgeholt.