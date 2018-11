„Fassadenkletterer“ landet in Polizeigewahrsam

Anzeige

Ein 21-Jähriger hat sich am Donnerstag in Pforzheim als „Fassadenkletterer“ versucht und ist anschließend in Polizeigewahrsam gelandet. Das teilte das Karlsruher Polizeipräsidium am Freitag mit.

Der Mann war zuvor aufgrund familiärer Streitigkeiten von seiner Mutter aus der Wohnung in der Calwer Straße verbannt worden und wollte dies nicht akzeptieren. Er kletterte gegen 23.45 Uhr an der Hausfassade in das erste Obergeschoss hoch, um durch das Fenster in die Wohnung zu gelangen, was allerdings erfolglos blieb.

„Fassadenkletterer“ muss Nacht bei Polizei verbringen

Die alarmierte Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnte den Störenfried laut Mitteilung festnehmen, als er gegen die Haustür trommelte und Einlass verlangte. Da der 21-Jährige weitere Störungen ankündigte, musste er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.