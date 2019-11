Feuer in Pforzheimer Hotel

Anzeige

In einem Hotel in der Dillsteiner Straße in Pforzheim ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Die Polizei meldete den Brand kurz nach 16 Uhr.

Gegen 16.30 Uhr gab es erste Informationen, dass das Feuer unter Kontrolle gebracht worden ist. Der Brand brach im Erdgeschoss des Gebäudes aus, wo derzeit gebaut wird. Drei Abteilungen der Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Laut derzeit noch unbestätigten Angaben wurden bei dem Brand durch den Rauch zwei Menschen leicht verletzt.

Weitere Informationen folgen

