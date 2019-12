Fünf Jahre Kunst im Gasometer: Wie entsteht ein Panorama?

Anzeige

Am Sonntag feierte der Gasometer Pforzheim sein fünfjähriges Geburtstagsfest mit einem Aktionstag mit Vortragsveranstaltungen und Kinderprogramm. Zu Gast war auch Yadegar Asisi, der Künstler, der die Kunstform Panorama in das digitale Zeitalter überführte. In einer Matinee gab er Einblick in sein Schaffen und sein Werk.

Von unserer Mitarbeiterin Birgit Metzbaur

„Unglaublich dankbar“, zeigte sich der Pforzheimer Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler, dass Yadegar Asisi sich dafür entschieden hat, mit seinen Panoramen nach Pforzheim zu kommen. Auch andere Städte hatten sich damals um ihn beworben, doch Asisi habe sich für Pforzheim entschieden.

Nicht in seinen kühnsten Träumen konnte Scheidtweiler sich vorstellen, wie erfolgreich das Projekt würde, aber „was gut ist, setzt sich durch“. Im von Scheidtweiler zu einem Kunst-Technikdenkmal umfunktionierten Gasometer können die Besucher nach einem Einblick in die Geschichte bei „Rom 312“ im 360°-Panorama seit einem Jahr in das Korallenriff vor Australien eintauchen, das Great Barrier Reef, und die einzigartige Unterwasserwelt dieses Riffs in all ihrer fragilen Schönheit, Farbenpracht und Komplexität entdecken.

Mehr zum Thema: Wolfgang Scheidtweiler: Der Optimist von der Enz

Wie kommt man auf die Idee und wie macht man sowas?

In seinem Vortrag ging Asisi auf zwei Fragen ein, die ihm immer wieder gestellt würden: Wie kommt man auf die Idee und wie macht man so was? Entgegen der Vorstellung, dass ein Künstler morgens aufwache und dann eine Idee hat, so erklärt Asisi, dass die Idee für die Panoramen im Laufe seines Lebens entstanden ist.

Er wurde in Wien geboren, studierte in Dresden Architektur, in Berlin Malerei. „Der Architekt in mir war immer jemand, der alles visualisiert hat.“ Er lebt und arbeitet in Berlin. Schon seit seiner Kindheit zeichnet Asisi. Heute ist er der Überzeugung, dass Zeichnen wie Lesen und Rechnen gleichberechtigt in der Schule gelehrt werden sollte, so dass es ein Instrument für das Leben ist.

Oft werde in der Schule auf die Ratio gesetzt, aber „das Gehirn ist nicht fürs Auswendiglernen gemacht“. Die Motivation ist es, „die uns zu Dingen bringt, die einzigartig sind“. Zeichnungen waren in allen Zeiten ein Kommunikationsmittel, eine Sehhilfe und ein Denkmittel. Schon als Kind habe er selbst „alles, was mir vor die Nase kam, gezeichnet“. Bis seine Zeichnungen vitaler wurden, die Strichführung Virtuosität und Ausdruck bekam.

Jedes Panorama hat eigene Herausforderungen

Asisi erzählt viel vom Glück. Dem Glück, das ihm eine Leidenschaft beschert hat, das Zeichnen. Dem Glück, von einem Freund seiner Schwester die Architektur erklärt bekommen zu haben. Als Kind sei er auf das Phänomen gestoßen, dass man auf jede Fläche etwas draufprojizieren kann. Durch Zufall kam er Anfang der 1990er Jahre zu den Panoramen, als er an einer Ausstellung über Panoramen mitarbeiten sollte. Jedes Panorama hat seine eigenen Herausforderungen, erklärte der Künstler.

Das erste, was er mache: „Ich lese nicht“, lesen sei „durch den Filter von anderen schauen“. Doch jede Zeit habe eine andere Interpretation der Geschichte. Am Beispiel des 2011 entstandenen Pergamon Panoramas führte Asisi in die konkrete aufwändige Entstehung eines Panoramas von den ersten Skizzen, über die Vor-Ort-Recherchen bis zu den Kostümproben für die abgebildeten Menschen.

Viele eigene Vorstellungen lässt Asisi einfließen. Manchmal sind es auch die Kleinigkeiten, die ihn faszinieren. „Wo sind die Latrinen“ für die vielen Menschen? Das Ergebnis seiner Arbeiten sind immer Geschichten, „die nah an die Leute ran gehen“. Ein kleines Fass machte Scheidtweiler am Ende mit seiner Frage, was Kunst ist, auf: Hat er doch die leidvolle Erfahrung gemacht, dass von manch einem Experten Kunst nur anerkannt werde, wenn sie subventioniert wird, „Kunst, die sich selbst finanzieren muss, ist keine Kunst?“. Auf jeden Fall habe er nach den Berichten von Asisi noch mehr Achtung vor dessen Kunst.