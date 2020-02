Gedenken und Proteste in Pforzheim: 75. Jahrestag der Zerstörung in Bildern

Anzeige

Genau 75 Jahre ist es her: Das alte Pforzheim wird binnen weniger Minuten bei einem der schwersten Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs nahezu ausgelöscht, mehr als 18.000 Menschen sterben. Zum 75. Jahrestag der Zerstörung gibt es in Pforzheim stilles Gedenken, aber auch laute Proteste. Der Tag in Bildern.

Der 23. Februar ist seit dem Jahr 2003 offizieller Gedenktag der Stadt Pforzheim und dient als Tag der Trauer und Besinnung dem friedlichen Gedenken an die Opfer des Bombenangriffs. Den ganzen Tag über gibt es Gottesdienste und kulturelle Angebote zum Gedenktag. Das Programm gibt es auch bei der Stadt Pforzheim zum Download.

Gedenken und Proteste in Pforzheim

Die offizielle Gedenkfeier findet am Nachmittag auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof statt. Beim Ehrenkreuz der Großgrabstätte legen Oberbürgermeister Peter Boch und Vertreter von Religionsgemeinschaften und Gesellschaft Kränze nieder. Am späte Nachmittag treffen sich am Platz der Synagoge Demonstranten unter dem Moto „Rechte Hetze und Gewalt stoppen“.

Ein Demonstrationszug zieht dann zum Marktplatz, ein anderer zum Wartberg, wo ein Zeichen gegen die dortige „Fackelmahnwache“ des rechtsextremen Vereins „Ein Herz für Deutschland“ gesetzt werden soll.

Die Stadtverwaltung Pforzheim hatte mit Verweis auf den Anschlag von Hanau versucht, die Veranstaltung der Rechtsextremen kurzfristig zu verbieten. Doch das Verbot durch die Stadt am Freitag war von Gerichten am Samstag wieder aufgehoben worden.

Als emotionaler Höhepunkt gilt das „Lichtermeer“ am Abend auf dem Pforzheimer Marktplatz vor dem Rathaus. In der diesjährigen Resolution der Stadt zum Gedenken heißt es: „Am 23. Februar 1945 wurde Pforzheim bombardiert und in Schutt und Asche gelegt. Mehr als 18.000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Zum 75. Jahrestag dieses Datums trauern wir um die Toten. Gleichzeitig gedenken wir aller Opfer des Nationalsozialismus und des 2. Weltkriegs. Wir lehnen jede Instrumentalisierung dieses Tages ab.“

