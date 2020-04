Geldstrafe für Nieferner Gemeinderat wegen sexueller Belästigung

Anzeige

Bei einer Klausurtagung soll ein Nieferner Gemeinderat eine Rätin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat nun beim Amtsgericht Brackenheim eine Geldstrafe von 4.200 Euro beantragt.

Was genau bei der Klausurtagung am 19. Oktober im Landkreis Heilbronn passiert ist, ist weiterhin unklar. Die Rätin behauptet, der Rat habe sie nach einer Weinprobe im Hotel in sexueller Absicht berührt und hatte ihn wie berichtet im Herbst angezeigt. Der Mann hat die Vorwürfe immer bestritten.

Geldstrafe in Höhe von 4.200 Euro wegen sexueller Belästigung beantragt

„Das Verfahren wurde durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn abgeschlossen“, teilte Bettina Jörg, Erste Staatsanwältin aus Heilbronn, auf Anfrage mit. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafbefehl wegen sexueller Belästigung beim Amtsgericht Brackenheim mit einer Geldstrafe in Höhe von 4.200 Euro beantragt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der beschuldigte Nieferner Rat habe nun zwei Wochen lang Zeit, zu reagieren. Er könne Einspruch einlegen, dann komme es zu einer Hauptverhandlung, so Jörg. Der beschuldigte Gemeinderat war telefonisch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Ausschluss aus Fraktion bleibt zunächst bestehen

Wie geht nun es im Gemeinderat weiter? Nachdem die Vorwürfe der Rätin bekannt wurden, war der Rat aus der FW/FDP-Fraktion ausgeschlossen worden. Und daran ändere sich zunächst auch nichts, sagte der Fraktionsvorsitzende Erik Schweickert auf Nachfrage dieser Redaktion. „Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens bleibt der vorläufige Fraktionsausschuss bestehen.“

Für die Zusammenarbeit im Gemeinderat ändert sich zunächst nichts Birgit Förster, Bürgermeisterin

Ähnlich äußerte sich auch Bürgermeisterin Birgit Förster. „Für die Zusammenarbeit im Gemeinderat ändert sich zunächst nichts. Wir werden bis zur Rechtskraft des Urteils keine Schritte einleiten und gehen aktuell auch nicht davon aus, dass von Amtswegen ein Ausschluss aus dem Gremium erforderlich wird.“ Die Fraktion entscheide grundsätzlich in eigener Zuständigkeit über den Verlauf der Mitgliedschaft. Der Verlust der Fraktionszugehörigkeit würde jedoch nicht gleichzeitig zum Verlust des Gemeinderatsmandats führen. Allerdings könnte das Gremium auf eigenen Wunsch sein Ausscheiden verlangen, so Förster.

Beschuldigter äußert sich nicht

Während sich die betroffene Rätin im Herbst an die Bürgermeisterin gewandt hat, sei der Beschuldigte in der Sache nicht an sie herangetreten, sagte Förster: „Dies bedauere ich insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich der Vorfall nach Schilderungen der Betroffenen auf unserer Klausurtagung ereignet haben soll und es sich nach meinem Werteverständnis hierbei um einen geschützten Bereich handelt.“

Bei der Klausurtagung nahmen Räte und Amtsleiter teil. Inhaltlich ging es bei der mehrtägigen Veranstaltung um die grundsätzliche Ausrichtung der Gemeinde-Entwicklung.