Polizei verhaftet 32-Jährigen, der in Pforzheim gewerbsmäßig Fahrräder gestohlen hat

Ein 32-jähriger Rumäne ist in Pforzheim beim Stehlen eines Fahrrades erwischt worden und festgenommen worden. Weil der Mann wohl schon häufiger wertvolle E-Bikes und Mountainbikes gestohlen hatte, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Bereits am 1. September war ein 28-jähriger Rumäne vorläufig festgenommen worden, der in der Stückhäldenstraße gestohlene E-Bikes in einen Transporter geladen hatte. Weil dem Mann nur der Transport, nicht jedoch der Diebstahl der Fahrzeuge nachgewiesen werden konnte, ist er mittlerweile nach Polizeiangaben wieder auf freiem Fuß.

32-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Ein ebenfalls tatverdächtiger 32-Jährige konnte damals flüchten. Nun ist er der Polizei dank einer aufmerksamen Zeugin ins Netz gegangen. Er wurde am Nachmittag des 6. November in der Kanzlerstraße dabei beobachtet, wie er ein Fahrrad in einen Transporter einlud. Die von der Zeugin verständigten Polizisten konnten den Mann noch am Tatort antreffen.

Dabei stellten sie fest, dass sich neben dem gerade entwendeten hochwertigen Mountainbike noch zwei E-Bikes in seinem Transporter befanden, die aus Kellereinbrüchen in der Wörthstraße stammten.

Mann gesteht zahlreiche Diebstähle

In seiner Vernehmung räumte der Tatverdächtige ein, in jüngster Vergangenheit zahlreiche E-Bikes und hochwertige Mountainbikes gestohlen und anschließend in Rumänien verkauft zu haben. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim dauern an.

Die Beamten versuchen, das sichergestellte Diebesgut einzelnen Einbrüchen und Diebstählen zuzuordnen und zu ermitteln, wie viele Räder tatsächlich entwendet wurden. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

