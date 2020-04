Lkw-Fahrer stirbt nach Messerattacke wegen Streit um Haarschnitt

Anzeige

Der bei einer Messerattacke am Samstag gegen 18 Uhr schwer verletzte 46-jährige Lastwagenfahrer ist am Dienstag in einem Krankenhaus verstorben. Die Tatereignete sich auf dem Rastplatz „Am Waisenrain“ an der Autobahn 8 bei Pforzheim.

Der Mann wurde nach einem Streit um einen Haarschnitt von einem 42 Jahre alten Mann angegriffen. Dies teilte die Polizei bereits am Montag mit.

Obduktion zur Klärung der Todesursache

Ob der Tod des 46-Jährigen in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Messerangriff steht oder auf eine mögliche Vorerkrankung zurückzuführen ist, bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen, heißt es von der Polizei. Zur Klärung wurde eine Obduktion angeordnet.

Der 42-jährige Tatverdächtige wurde bereits am Sonntag einem Karlsruher Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl erließ. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

ots