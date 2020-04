Anzeige

Im Mordprozesses um den Pforzheimer Schmuckhändler sagten am siebten Verhandlungstag eine Reihe von Geschäftspartner aus. Sie berichteten vom Ring-Portal, dem letzten großen Projekt des im Juni 2019 getöteten Schmuckhändlers.

Einige Geschäftspartner des getöteten Pforzheimer Schmuckhändlers kamen am Donnerstag beim Mordprozess vor dem Schwurgericht am Landgericht in Karlsruhe zu Wort. Sie berichteten vom letzten großen Projekt des Geschäftsmannes: dem Ringportal beziehungsweise dem Online-Konfigurator, mit dem der Schmuckhändler in der Branche für Furore sorgen wollte.

800.000 Euro Jahresumsatz seien mit dem Konfigurator und einem Online-Shop eingeplant gewesen, erklärte ein Kaufmann aus Bretten. Er sollte bei dem Projekt den Außendienst übernehmen. 80 bis 100 Juweliere und Goldschmiede wollten er und der Schmuckhändler einbinden.

Der Konfigurator ist eine Software, mit dem Ringe am Computer gestaltet, im Wert berechnet und gleich bestellt werden können.

Auch interessant: Angehörige widersprechen Aussagen des Angeklagten im Schmuckhändler-Mordprozess

Schmuckhändler hatte Unstimmigkeiten mit dem Geschäftspartner

Der Kaufmann berichtete, dass er den Schmuckhändler am 21. Juni 2019 vor dessen Termin mit dem Angeklagten getroffen habe. Dabei habe er ihm ein Paket mit Ringen zum Steinefassen übergeben. Das Paket mit Inhalt im Wert von 7.000 Euro sei danach nicht mehr aufgetaucht.

Der 57-jährige Schmuckhändler, den der Kaufmann als bodenständig, zuverlässig und „von der alten Schule“ charakterisierte, habe sich in zwei, drei Jahren in den Ruhestand verabschieden wollen. Daher sei geplant gewesen, dass der Geschäftspartner den Konfigurator übernehme, während der Schmuckhändler nur noch beratend tätig blieb, sagte der Kaufmann aus.

Auch interessant: Mordprozess um Schmuckhändler aus Pforzheim: Vertuschungsaktion statt Mord aus Habgier?

Die Aussage eines Industriekaufmanns aus Remchingen, der für die Werbetechnik des Schmuckhändlers verantwortlich war und die Internetseite für den Konfigurator gestaltete, warf ein anderes Licht auf die Geschichte: Zwischen dem Schmuckhändler und dem Kaufmann aus Bretten habe es Unstimmigkeiten gegeben. Dem Schmuckhändler habe nicht gefallen, wie der Kaufmann seine Geschäfte getätigt hat und hatte Zweifel, ob er ihm das Projekt tatsächlich übergeben könne.

Wenige Wochen vor seinem Todestag am 21. Juni 2019 habe der Schmuckhändler angedeutet, dass vielmehr die Firma des Remchinger Industriekaufmanns das Ringportal übernehmen könnte – vor allem wegen des großen Kundenstamms der Firma, sagte der Industriekaufmann aus.

Goldschmiede sollten im Konfigurator eingebunden werden

Der Konfigurator sei zu 90 Prozent fertig gewesen, als der Schmuckhändler gestorben ist, berichtete ein Geschäftsmann aus Kandel. Das Besondere an der Software wäre gewesen, dass auch Goldschmiede eingebunden werden sollten. Der Konfigurator hätte einen Marktwert von 80.000 Euro gehabt. In der Testphase sollte mit 30 Kunden begonnen werden, sagte der Zeuge aus.

Ein Goldschmied aus Pforzheim verblüffte das Schwurgericht und den Vorsitzenden Richter Alexander Lautz mit der Aussage, dass er 2019 für den Schmuckhändler sieben Kollektionen mit je zehn Solitärringen gefertigt habe. Für wen die Ringe bestimmt waren, wollte ihm der Schmuckhändler nicht verraten. Die Rechnung ging an den Angeklagten, mit dem der Schmuckhändler ebenfalls zusammenarbeitete. Warum – „das war mir immer ein Rätsel. Es gibt bessere Edelsteinhändler“, so der Goldschmied.

Auch interessant: Angeklagter will sich im Prozess um toten Schmuckhändler am Mittwoch äußern