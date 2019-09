Globaler Klima-Streik: So bunt demonstrierte Pforzheim – die schönsten Bilder

Anzeige

Fridays for Future in Pforzheim: Rund 1000 Menschen haben sich am Freitag in der Pforzheimer City am globalen Klima-Streik in Pforzheim beteiligt. Das waren drei mal mehr Demonstranten als die Veranstalter erwartet hatten. Dabei fiel auf, dass der Protest nicht nur von Schülern, sondern auch von vielen Familien und auch älteren Menschen getragen wurde. So bunt demonstrierte Pforzheim. Die schönsten Bilder zum durchklicken.

Bunter Klima-Streik in Pforzheim

Von Familien mit Kleinkindern bis zu den „Omas gegen Rechts“ waren am Freitag ab 11 Uhr beim Klima-Streik in Pforzheim zahlreiche Demonstranten in der City unterwegs. Der Pforzheimer Kurier und bnn.de zeigen die schönsten Bilder vom Klima-Spektakel in Pforzheim.