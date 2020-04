Anzeige

Bis Mittwoch galt in Baden-Württemberg, dass nur Einzelhandelsgeschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche geöffnet haben dürfen. Nun ist die Regel gekippt. Doch in Pforzheim hat nicht jeder schnell reagiert – und auch sonst gibt es Haken.

Der große Andrang ist zunächst ausgeblieben bei Mario Elsässer. Der Geschäftsführer des gleichnamigen Intersport in der Pforzheimer Schlössle-Galerie hat am Donnerstag schnell nachgezogen, als die für ihn guten Nachrichten aus Sigmaringen und Ulm bekannt wurden.

Das Sigmaringer Verwaltungsgericht hatte am Mittwoch auch Geschäften mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Recht auf Öffnung eingeräumt – sofern man die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduziert. Auch Pforzheims Oberbürgermeister begrüßte die Entscheidung. „Ich bin froh, dass wir durch die neuen Richtlinien des Landes nun auch unseren größeren Fachgeschäften die Möglichkeit bieten können, ihre Ware zu verkaufen“, teilte er mit.

Mehr zum Thema: 800-Quadratmeter-Regel gekippt: Einzelhändler in Baden freuen sich

Intersport Elsässer sperrt Teamsport-Abteilung ab

Bei Elsässer jedenfalls dauerten die Umbaumaßnahmen nach eigenen Angaben zwei Stunden. „Die Stimmung unter den Mitarbeitern ist gut. Endlich gibt es wieder etwas zu tun“, berichtet er. Auch wenn es am Donnerstag noch nicht viele Kunden zu ihm trieb.

Ich bin jetzt froh über jeden Kunden, der kommt. Mario Elsässer, Geschäftsführer Intersport Elsässer in Pforzheim

„Ich bin jetzt froh über jeden Kunden, der kommt. Alles weitere wird sich weisen.“ Viele hätten von der schnellen Öffnung nichts mitbekommen. Und einige Sportprodukte würden im Moment einfach nicht nachgefragt. „Der Bereich Bad- und Teamsport ist abgesperrt, weil wir es vermutlich eh nicht brauchen“, sagt er. Biking etwa schlage derzeit Fußball.

Möbel Völkle in Königsbach-Stein wird zu „Küchen Völkle“

Sein Angebot reduziert hat auch Rüdiger Völkle, Geschäftsführer des gleichnamigen Möbelhauses in Königsbach-Stein. Schon am Mittwoch hatte er sein Team zusammengerufen, mit Absperrband den erlaubten Bereich abgetrennt.

Aus dem Möbelhaus wurde so ein Küchenstudio. Allein die entsprechende Ausstellung plus Hin- und Rückweg nähmen schon knapp 800 Quadratmeter in Anspruch. „Wir wollten Pfingsten eh das Küchenstudio komplett erneuern“, sagt Völkle. Zudem könne man bei der Küchenberatung die Kunden besser steuern. Dass man mit 20 bis 30 Besuchern am Tag nicht ewig überleben könne, streitet Völkle nicht ab. „Ich hoffe dass wir bald komplett öffnen können.“

Kaufhof soll zum Großlager mit Abholstation umgebaut werden

Deutlich schwerer mit der Öffnung tut man sich bei Galeria Kaufhof in Pforzheim. Wann sie wieder öffnet, konnte Filialleiterin Stephanie Jeckel nicht sagen. Dabei war durch die Schaufenster schon einiges an Gewusel zu erkennen. Allein das Erdgeschoss habe schon eine Verkaufsfläche von 2.500 Quadratmetern, so Jeckel – klassisches Shopping in verschiedenen Stockwerken scheint unmöglich.

Auch interessant: Drastischer Einbruch bei Steuereinnahmen in Pforzheim – „Vorauszahlungen auf null gesetzt“

„Mein Plan ist, dass die Kunden über einen Service-Punkt Ware von uns gebracht bekommen.“ Will heißen: Der Kunde wird zu einem zentralen Punkt im Kaufhaus geführt. Am Eingangsbereich wird kontrolliert, dass jeder Kunde seine 20 Quadratmeter Platz hat.

Wir versuchen, dem Kunden das ganze Sortiment anzubieten. Stephanie Jeckel, Filialleiterin Galeria Kaufhof Pforzheim

Am Service-Punkt bestellt man sein Produkt und ein Mitarbeiter in einem anderen Stockwerk bringt dies dann nach unten. So wird aus dem Kaufhof ein riesiges Lager mit Ausgabe. „Wir versuchen, dem Kunden das ganze Sortiment anzubieten“, so Jeckel. Entsprechend seien nahezu alle Mitarbeiter dabei, den Normbetrieb herzustellen.

Saturn öffnet am Freitag, Mediamarkt am Samstag

Bei anderen größeren Ketten gibt man sich noch bedeckter. So teilt die Firma Roller auf Anfrage mit, man könne „zum jetzigen Zeitpunkt keine präzisen Angaben zu Öffnungen machen“. Anders sieht es beim Elektrogroßhandel aus. Der Pforzheimer Saturn wird am Freitag und der Mediamarkt am Samstag wieder eröffnen. Das teilte eine Sprecherin der Gruppe auf Anfrage mit. Zwar könne man dann nicht das komplette Produktangebot zeigen. Der Kunde solle dennoch sein gewünschtes Produkt erhalten.

Auch interessant: Pforzheimer Haus der Jugend in Lauerstellung: Wie geht es ab 4. Mai weiter?