Pforzheim: Große Kinos machen im Juli wieder auf

Die großen Pforzheimer Kinos planen jetzt den Neustart. Anfang Juli soll es im Rex wieder losgehen. Mitte des Monats folgt das Cineplex. Auch wenn es sich das nach Ansicht der Betreiber erstmal gar nicht lohnen dürfte.

Als die Kinos im Land wieder öffnen durften, haben die Geigers in Pforzheim noch abgewartet. Sie betreiben das Rex und das größere Cineplex. Jetzt haben sie sich entschieden: Sie planen den Neustart für Juli.

Auf Anfrage dieser Redaktion erklärt Nicolas Geiger: „Am 2. Juli geht es wieder los, erst einmal aber nur im Rex. Wenn genug Filme da sind, machen wir auch das Cineplex wieder auf.“

Cineplex folgt am 16. Juli

Die Planung ist schwierig, im Filmkalender ist viel Bewegung. So wurde Tenet von Christopher Nolan um zwei Wochen verschoben, was weitere Veränderungen bei Neustarts nach sich zieht. Sonst hätte wohl auch das Cineplex schon am 2. Juli die Türen geöffnet. Nun peilen die Geigers für ihr größeres Kino den 16. Juli an – eine Woche vor dem Start von Mulan.

Aktuell arbeiten die Betreiber das Hygiene-Konzept aus. Dazu stehe man mit den Kollegen aus der Cineplex-Gruppe im Austausch. Geiger weiter: „Außerdem programmieren wir unser Kassensystem um, sodass die Abstände automatisch berücksichtigt werden. Das sieht manchmal ein bisschen ernüchternd aus.“ Wie viele Besucher man genau in die Säle bekommt, müsse sich zeigen. Wirtschaftlich lohnen dürfte sich die Öffnung anfangs aber nicht.

Wir möchten den Leuten etwas bieten. Nicolas Geiger, Kino-Betreiber

Nicolas Geiger nennt zwei Gründe, warum es bald trotzdem wieder losgeht. „Wir müssen uns mit dem Personal eingespielt haben, bis hoffentlich Mitte Juli mehr los sein wird. Außerdem möchten wir den Leuten etwas bieten.“ Gerade von den Stammgästen bekomme man derzeit die Rückmeldung, dass sie wieder ins Kino wollen. Das Autokino Pforzheim auf dem Messplatz gibt es seit letzter Woche nicht mehr. Einzige Kino-Alternative in Pforzheim ist derzeit das Kommunale Kino.

Einen neuen Film soll es zum Start im Rex auf jeden Fall geben, sagt Geiger. Nur welchen, das weiß er wegen der unruhigen Lage auf dem Markt noch nicht. „Die Entscheidung fällt im Lauf der Woche.“ Daneben werden zunächst Filme gezeigt, die das Publikum aus dem Autokino kennt.