Grüne Pforzheim: Felix Herkens ist Landtagskandidat

Die Pforzheimer Grünen haben ihren Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021 nominiert. Im Wahlkreis 42 (Pforzheim, Birkenfeld, Engelsbrand, Ispringen und Kieselbronn) geht Felix Herkens (25) ins Rennen um das Mandat, das bei der Landtagswahl vor fünf Jahren knapp an die AfD fiel.

Der junge Fraktionschef der Bündnisgrünen im Pforzheimer Gemeinderat setzte sich am Dienstagabend im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim mit 24 zu zwölf Stimmen klar gegen Mitbewerber Memet Kilic (53) aus Heidelberg durch.

Herkens fordert AfD Pforzheim heraus

Herkens punktete bei den Parteimitgliedern am Dienstagabend mit seinem Engagement in der Pforzheimer Kommunalpolitik. Er will nun erklärtermaßen das Erstmandat im Wahlkreis 42 erringen, für das es bei der Landtagswahl 2016 für die Regierungspartei nicht gereicht hatte.

Damals lag die Grüne Katrin Lechler um 0,1 Prozent hinter Wahlsieger Bernd Grimmer, der das Pforzheimer Erstmandat mit 24,2 Prozent der Stimmen holte. Unter den Gratulanten im Kulturhaus Osterfeld war auch Enzkreis-Abgeordnete Stefanie Seemann, die für die Wahl im März 2021 ebenfalls schon nominiert ist.

Kilic zeigt sich enttäuscht

Memet Kılıc zeigte sich als fairer Verlierer. „Ich bin enttäuscht, das ist klar. Aber natürlich gratuliere ich Felix ganz herzlich und freue mich auf einen guten Wahlkampf.“ Der Ex-Bundestagsabgeordnete kandidierte bereits bei den Bundestagswahlen 2005 und 2009 im Wahlkreis Pforzheim für Bündnis 90/Die Grünen.

2009 wurde er über die Landesliste in den Bundestag gewählt. 2013 wurde er nicht wiedergewählt. Zuletzt kandidierte der in der Türkei geborene Jurist aus Heidelberg 2017 ohne Erfolg in seinem heimischen Wahlkreis Rhein-Neckar für den Bundestag. Die Ankündigung Kilics hatte bei den Pforzheimer Grünen bereits zum Jahresbeginn für Konflikte gesorgt.

Als Ersatzbewerberin überzeugte Kreisrätin Elisabeth Vogt aus Ispringen mit 28 zu acht Stimmen gegen Herkens‘ Fraktionskollegin Stefanie Barmeyer aus Pforzheim.

Im Wahlkreis Enz (44) fiel die Nominierungsentscheidung der Grünen bereits vor einigen Tagen. Dort setzte sich erneut die Landtagsabgeordnete Stefanie Seemann gegen mehrere Herausforderer durch.