Grüner Stadtrat Herkens will für Pforzheim in den Landtag

Anzeige

Ist er der Favorit? Der grüne Stadtrat Felix Herkens (24) will für Pforzheim in den Landtag. Auf Anfrage dieser Redaktion sagte der Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen im Pforzheimer Gemeinderat: „Natürlich will ich kandidieren. Unser wichtigstes Ziel muss es sein, der AfD das Direktmandat abzunehmen.“

Bei der Landtagswahl im März 2016 war die Pforzheimer Grünen-Kandidatin Katrin Lechler um nur knapp 60 Stimmen und weniger als 0,1 Prozentpunkte am Direktmandat vorbeigeschrammt und musste es Bernd Grimmer von der AfD überlassen, der mit 24, 2 Prozent der Stimmen den begehrten Landtagssitz ergatterte.

Herkens will dieses Mandat nun also endlich für die amtierende Regierungspartei erobern wenn ihn die Pforzheimer Grünen dafür nominieren. Eine Nominierungsversammlung ist noch nicht terminiert.

Unlängst hatte Herkens Parteifreundin und Landtagsabgeordnete Stefanie Seemann gegenüber dieser Redaktion ihre erneute parteiinterne Kandidatur im Nachbarwahlkreis Enzkreis bekannt gegeben.

Herkens ist jung und respektiert

Felix Herkens gilt trotz seiner jungen Jahre als politischer Hochkaräter. Bei den Grünen hat er sich bereits mehrfach als Wahlkampfmanager bewiesen.

Als Sohn von Franz Herkens, dem Gesamtpersonalratsvorsitzenden der Stadt Pforzheim, ist er gewissermaßen mit Verwaltung und Kommunalpolitik aufgewachsen. Im Gemeinderat hat sich der Sozial- und Kommunikationswissenschaftler, der im Sommer seinen Abschluss an der Hochschule in Landau machen will, ebenfalls schon als feste Größe etabliert.

Bei den zumeist deutlich älteren Kollegen hatte er sich schon in seiner ersten Ratsperiode mit besonnenen Analysen Respekt erworben. Bei der Kommunalwahl 2019 gelang es Herkens seine Zweier-Gruppe auszubauen. Mit nun drei Fraktionsmitgliedern sind die von der Grünen Liste einst abgespalteten Bündnisgrünen ebenfalls mit Fraktionsstärke im Rat vertreten.

Ihr Fraktionsvorsitzender Herkens will nun also auch im Stuttgarter Landesparlament ein Wörtchen mitreden.

Favorit für Pforzheimer Mandat?

Für viele Beobachter ist er ein Favorit für das Mandat – auch wegen der überlokalen Rahmenbedingungen. Schließlich haben grüne Themen zuletzt mächtig Aufwind bekommen, hinzu komme der Amtsbonus von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Neben der AfD dürften auch die anderen Pforzheimer Parteien, die sich Hoffnungen auf ein Landtagsmandat machen, die Ankündigung von Felix Herkens aufmerksam zur Kenntnis genommen haben.

Bei der CDU hatte kürzlich Fraktionschefin Marianne Engeser ihren Verzicht erklärt. Dort gibt es mehrere jüngere Parteimitglieder, die eine Kandidatur erwägen.