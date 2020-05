Anzeige

Die Todesumstände des Pforzheimer Schmuckhändlers geben der Schwurgerichtskammer am Karlsruher Landgericht immer noch Rätsel auf. Gutachter halten nicht nur Tod durch Ersticken für möglich, sondern können sich auch andere Szenarien vorstellen.

Medizinische Aspekte rund um den Tod des Pforzheimer Schmuckhändlers standen am neunten Verhandlungstag im Karlsruher Landgericht im Mittelpunkt. Die Obduzenten kamen bei ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass das 57-jährige Opfer mit ziemlicher Sicherheit erstickt ist. Gutachter zogen auch andere Möglichkeiten in Betracht.

Schwer erträglich waren die Fotos der teilweise verbrannten Leiche, die der Vorsitzende Richter Alexander Lautz während der Zeugenaussage des Hauptsachbearbeiters der Pforzheimer Kripo im Schwurgerichtssaal auf die Leinwand warf.

Wie berichtet, hatte der angeklagte Edelsteinhändler aus dem Landkreis Calw eingeräumt, die Leiche des Schmuckhändlers am 21. Juni 2019 auf einem Feldweg an der deutsch-französischen Grenze abgelegt und angezündet zu haben. Der Tatverdächtige hatte jedoch angegeben, bei einem Geschäftstermin in seinem Büro habe der Schmuckhändler plötzlich bewusstlos am Tisch gesessen. Als Grund konnte er sich vorstellen, dass der Schmuckhändler absichtlich GBL geschluckt habe, ein Lösungsmittel zum Schmuckreinigen, das auch als K.o.-Tropfen bekannt ist. Warum? Um ihn geschäftlich zu kompromittieren, so der Angeklagte.

Rechtsmediziner finden K.o.-Tropfen im Blut des Opfers

Die Polizei hatte bei ihren Ermittlungen Reste von GBL in einer Spritze in der Büroküche des Edelsteinhändlers gefunden, sagte der Hauptsachbearbeiter am Mittwoch aus. An der Spritze seien außerdem DNA-Spuren des Angeklagten festgestellt worden, ergänzte ein Sachverständiger.

Ein zweiter Sachverständiger vom Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin an der Universität in Heidelberg berichtete, dass GBL im Magen, Blut und Urin des Opfers nachgewiesen wurde. Außerdem 0,33 Promille Alkohol, was ungefähr einem halben Liter Bier entspreche, so der Zeuge.

Darüber, wie der Alkohol ins Blut des gesundheitsbewussten Opfers gekommen sein könnte, rätselten die Kammer und der Sachverständige. Klar sei, dass Alkohol die Wirkung von GBL verstärke, das Lösungsmittel den Schmuckhändler relativ schnell handlungsunfähig gemacht habe. Die beim Opfer gemessene Dosis könne in manchen Fällen sogar tödlich sein. GBL in reiner Form schlucken würde jedoch Verätzungen im Rachenraum hinterlassen, so der Sachverständige. Er hält es auch für möglich, dass eine Spritze voll GBL in einer Sushi untergebracht werden kann. Wie berichtet, hatte der Angeklagte beim Geschäftstermin mit dem Schmuckhändler in der Küche Sushi zubereitet.

Sind Einblutungen im Halsbereich ein Indiz für Strangulation?

Die Verletzungen an der Leiche, so wie sie bei der Untersuchung der französischen Obduzenten festgestellt worden waren, beschrieb der Hauptsachbearbeiter der Pforzheimer Polizei: Hämatome am Schulterblatt, Brustbereich und Rücken seien gefunden worden. Außerdem massive Einblutungen am vorderen Halsbereich, was laut Bericht der französischen Obduzenten Tod durch Ersticken bedeute.

Die Befunde aus Straßburg lassen den Schluss zu, dass die Verletzungen durch stumpfe Gewalt entstanden sind – und zwar zu Lebzeiten des Schmuckhändlers, sagte ein weiterer Sachverständiger aus. Auch wenn die Untersuchung in Richtung Strangulation zeige, sei die Todesursache nicht ganz eindeutig. Die Verletzungen könnten auch davon herrühren, dass das Opfer bewusstlos vom Stuhl auf den Boden gefallen ist – wie der Angeklagte geschildert hatte. Und die Strangulationsspuren könnten entstanden sein, als der Tatverdächtige den toten Schmuckhändler aus dem Büro in sein Auto geschleppt habe, so der Sachverständige.