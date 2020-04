Happiness-Festival in Straubenhardt fällt aus

Anzeige

Das Happiness-Festival in Straubenhardt kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Davon gehen die Verantwortlichen nun fest aus, wie sie am späten Mittwochabend bei Facebook schrieben. Das Event mit 12.000 Besuchern hätte im Juli stattfinden sollen.

Auch für „Happianer“ gilt keine Ausnahme. Das Festival in Straubenhardt fällt in diesem Jahr aller Voraussicht nach wegen der Corona-Krise aus. „Aufgrund der aktuellen globalen Situation und den Informationen der heutigen Pressekonferenz der Bundesregierung, gehen wir nun fest davon aus, dass das Happiness Festival 2020 nicht stattfinden kann“, schrieben die Organisatoren am Mittwochabend bei Facebook.

Die Einschränkungen, nach denen Großveranstaltungen noch bis 31. August untersagt bleiben, haben auch in den Augen der Festival-Macher ihren Sinn. „Die Gesundheit aller geht vor – das verstehen, akzeptieren und unterstützen wir. Dennoch ist für uns heute ein trauriger Tag.“

Macher hatten bis zuletzt Hoffnung

Bis zuletzt hatten die Macher gehofft, dass sich die Lage doch noch verändern würde und es mit Auflagen möglich sei, das Festival umzusetzen. Noch vor rund dreieinhalb Wochen hatte Pressesprecher Philipp Jungk gesagt: „Uns betrifft es nicht. Die Vorbereitung läuft normal und wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet.“

Nun bleibt den Machern nichts mehr, als das dreitägige Festival (9. bis 11. Juli) abzusagen. Gleichzeitig betonten sie, dass es 2021 eine neue Auflage geben soll. „Wir versprechen euch, dass es etwas ganz Besonderes wird.“

Großteil des Programm soll 2021 nachgeholt werden

Momentan sehe es danach aus, dass man einen Großteil des Programms ins nächste Jahr übertragen könne. „Die Tickets werden definitiv ihre Gültigkeit behalten.“ Weitere Details zum Ablauf und andere Möglichkeiten wolle man in Kürze erklären. Dabei geht es auch um Modalitäten für Ticket-Rückgaben.

Lange Liste von Absagen in Pforzheim

Neben dem Happiness-Festival fallen bis Ende August zahlreiche Großveranstaltungen auch in der Region wegen der Corona-Krise aus. So ist auch „Das Fest“ in Karlsruhe betroffen. In Pforzheim werden Events von der Pforzemer Mess über den Citylauf und den Gruschtelmarkt bis zu Bierbörse, Mobil ohne Auto und das Lichterfest gestrichen. Eine Entscheidung über eine mögliche Verschiebung des Oechslefests, das bislang vom 21. August bis 6. September steigen sollte, halten sich die Verantwortlichen bis Juni offen.