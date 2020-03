Hass und Gewalt gegen Andersgläubige: Betroffene in Pforzheim loben Politik und Polizei

Anzeige

Hassbekundungen und Gewaltandrohungen gehören für religiöse Minderheiten zum Alltag. Krasse Fälle in der Region waren zuletzt die beiden Bombendrohungen gegen die Pforzheimer Fatih-Moschee im Februar.

Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. „Die Unterstützung der Pforzheimer hat uns sehr gut getan“, berichtet Yavuz Cevik, Vorstandsmitglied der Pforzheimer Moscheegemeinde

„Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie die Angehörigen der anderen Pforzheimer Glaubensgemeinschaften bei uns in der Moschee ihre Solidarität bekundet haben“, erzählt Yavuz Cevik. Der gebürtige Pforzheimer ist im Vorstand der etwa 600 Mitglieder großen Moscheegemeinde, die unter dem Dachverband der türkisch-islamischen Union (Ditib) als selbstständiger Verein organisiert ist. Für ihn ist die vor 28 Jahren eingeweihte erste Moschee in Baden-Württemberg ein stolzer Teil seiner Heimatsstadt, ein „Wahrzeichen Pforzheims“, wie der 41-Jährige sagt.

Auch die Präsenz der Politik habe die Gemeinde sehr gefreut. Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) hatte im Februar beim Freitagsgebet gesprochen. Der für Sicherheit zuständige Erste Bürgermeister Dirk Büscher war mehrfach vor Ort, unter anderem mit eine Gruppe von SPD- und Grünen-Politiker um die Stadträte Uwe Hück, Annkathrin Wulff (beide SPD) und Emre Nazli (Grüne Liste).

In Pforzheim leben mehr als 140 Nationen friedlich zusammen. In unserer Stadt darf es keinen Platz für religiöse Ressentiments geben. Bürgermeister Dirk Büscher

Wenige Tage später informierte sich CDU-Wahlkreisabgeordneter Gunther Krichbaum vor Ort. Bürgermeister Büscher stellt gegenüber dieser Redaktion klar: „In Pforzheim leben mehr als 140 Nationen friedlich zusammen. In unserer Stadt darf es keinen Platz für religiöse Ressentiments geben.“

OB Boch nimmt Bezug zur aktuellen Woche der „Brüderlichkeit“. Das diesjährige Motto „Tu deinen Mund auf für die Anderen“ sei mit Bedacht gewählt. „Wenn Menschen in unserem Land auf Grund ihres Glaubens und ihrer Herkunft ermordet werden, wie jüngst in Hanau, wenn Moscheen mit Bomben bedroht werden, wie bei uns in Pforzheim, wenn jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Öffentlichkeit angegriffen werden – dann müssen die Anständigen ihren Mund aufmachen.“

Viel Lob hat man bei den Glaubensgemeinschaften für die Pforzheimer Ordnungsbehörden. Moschee-Vertreter Cevik: „Wir haben volles Vertrauen in unsere Polizei.“ Beim Präsidium Pforzheim bestätigt Sprecher Frank Otruba: „Nicht nur bei beiden Pforzheimer Stadtrevieren, sondern bei allen Polizeidienststellen gibt es feste Ansprechpartner für die Religionsgemeinschaften. Die guten Kontakte waren bei der Bewältigung der aktuellen Bedrohungslage auch sehr hilfreich.“

Auch die jüdische Gemeinde ist zufrieden

Nach dem nur von einer stabile Tür vereitelten Anschlag auf Menschen in der Haller Synagoge stand auch die Jüdische Gemeinde in Pforzheim im Fokus. Vorsitzender Rami Suleiman zeigt sich ebenfalls zufrieden mit der Unterstützung durch die Behörden.

„Wir sind auch dankbar für die Unterstützung der Landesregierung für die Verbesserung der Sicherheit jüdischer Einrichtungen.“ Ein Anschlag wie in Halle? „Das hätte in jeder Synagoge in Baden ein Blutbad gegeben“, sagt Suleiman. Außer in Pforzheim, wo man sich in den Räumen einer ehemaligen Bank vergleichsweise sicher fühlt.

Dort wurde jetzt in eine neue Überwachungskamera und einen Alarmknopf investiert. Dass Juden und Moslems in Pforzheim Leidensgenossen sind, sieht man auch am guten Kontakt der Gemeinschaften. Warum Solidarität und Dialog so wichtig sind? da formulieren der Jude Suleiman und der Moslem unisono ziemlich weltlich: „Wir müssen den Idioten gemeinsam das Handwerk legen.“