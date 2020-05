Hausschwein Alfred macht auch Hausbesuche in Pforzheim

Lebensmittel von Bauernhöfen aus der Region zu den Kunden in die Stadt bringen. Das ist die Idee eines Start-ups, das sechs Studenten gegründet haben, die zwar bundesweit studieren, momentan aber alle in Pforzheim leben. Was ihr Start-up von ähnlichen Ideen abheben soll, ist das Maskottchen: Hausschwein Alfred. Auf ihn ist das Unternehmen zugeschnitten.

Von unserem Mitarbeiter Stefan Friedrich

Ein bisschen fühlt sich Alfred schon wie eine Rampensau. Egal ob Flyer, Webseite oder eigener Instagram-Kanal: das erst wenige Wochen alte Tier ist schon jetzt überall zu sehen. „Am Anfang hatte er noch Angst, wenn man Bilder gemacht hat“, weiß Katharina Wellendorff. Inzwischen freut er sich aber über die Fotoshootings. „Wir haben das Gefühl, dass es ihm richtig Spaß macht.“ Eigentlich ist Alfred zusammen mit seiner Schwester als Familienhaustier gekommen, derzeit lerne er aber fleißig, was es heißt, mit Kunden in Kontakt zu treten.

Ganz im Sinne des Plans der sechs Gründer: Um Schweinchen Alfred als Markenzeichen dreht sich bei diesem Start-up alles. Er hat sein eigenes Handy, erklärt Wellendorff. Dort sollen über WhatsApp die Bestellungen auflaufen. „Er antwortet auch selbst.“ Sogar Hausbesuche macht das Tier bei einigen Kunden, wenn die bestellte Ware ausgeliefert wird.

Alfred ist allerdings nur das Gesicht dieser GbR, die Macher sind allesamt Studenten, die zwar im Hintergrund bleiben, aber ihr Studium dazu nutzen möchten, „Leute mit lokalen Lebensmitteln glücklich zu machen“, so Wellendorff. Wer keine Zeit oder keine Möglichkeit hat, selbst zu einem Bauernhof rauszufahren und dort regionale Lebensmittel zu kaufen, der wird von den Studenten beliefert.

Eine eigene Webplattform listet die momentan erhältlichen Produkte auf: Gemüse, Eier, Wurst oder Käse. Die Studenten kooperieren dabei mit Erzeugern aus der Umgebung. Es sind „Familienbetriebe, denen wir wirklich helfen können, ihre Produkte über unser Marketing an den Mann zu bringen.“

Viele Omas und Opas unter den Kunden

Vor dem Start sind die Studenten mit ihrer Idee auf alle Landwirte im Umkreis zugegangen. Während einige Höfe mit ihrer Stammkundschaft bereits voll ausgelastet waren, fanden andere Betriebe eine Zusammenarbeit spontan interessant. Die ersten Kunden haben die Gründer auch schon gefunden. „Es sind auch viele Omas und Opas dabei“, verrät Wellendorff. Am meisten würden aber junge Familien von dem Service profitieren. Jeder Kunde kann dabei wählen, ob er Silber-, Gold- oder Platinstatus annehmen möchte. Davon hängt dann unter anderem ab, ob die Bestellungen noch am gleichen Tag ausgeliefert werden, oder – bei Bestellungen am Abend – erst am Folgetag.“